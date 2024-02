A pálinka hazai „Oscarjának” is nevezett – Debrecenben megtartott – ünnepélyes díjkiosztó gálán adták át a győzteseknek járó elismeréseket a Kárpát-medence legnagyobb pálinkás megmérettetésén, melyre 1839 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szlovákiából és Szerbiából. A versenyen kettős győzelmet aratott a Sáppusztai Pálinkafőzde, amely a verseny abszolút győztese lett, ráadásul a legjobb pálinka címet is elhódították.

Takács László, az Ongai Kulturális Egyesület elnöke, a Quintessence versenyigazgatója a főbb mutatókat ismertette. Ezek szerint az összes beérkezett minta 1839 darab, lebírált 1839 (100 százalék), csúcs zsűrihez került 371 (20 százalék), arany 333 (18 százalék), ezüst 516 (28 százalék), bronz 546 (30 százalék), kisebb hibákkal rendelkező: 351 (19 százalék), hibás 93 (5 százalék). A kereskedelemben kapható pálinkák közül 30 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50 kategória győztes párlat emelkedett ki a mezőnyből. 213 nevezőtől, 132 településről érkeztek a verseny tételek, 30 fős nemzetközi bíráló csapat értékelte a mintákat január 25-27-én, Ongán. A tavalyi évhez képest összetettebb, komplexebb értékelő elvekkel és struktúrával, 100 pontos Quintessence bíráló rendszer segítségével történt a minősítés, jelentősen megkönnyítve a zsűri munkáját – például a nagyaranyérmesek kiválasztását –, de a felelősség az értékelésnél továbbra is a bírálókra hárult. Az idén először hirdették meg a csapatversenyt, ahova 9 tétellel nevezhettek 3-szor 3 fős csapatok szigorú szabályok és fajtaválaszték mentén. A csapatversennyel is erősödött a Quintessence szakmaisága „elit klub” jellege. A nevezett tételeik összpontszáma alapján rangsorolták őket. A nevezett pálinkák és párlatok minősége sokat javult, számottevően csökkent a hibás tételek aránya, az 25 százalék alatt maradt. Az is rekord, hogy csupán a minták 20 százaléka került a döntőbíró csúcszsűri elé, ami jelzi az értékelők egységes szemléletét. A magán- és a bérfőzetők versenye soha nem volt ilyen erős, mint most. Egészen kivételes színvonalú tételekkel is találkozott a szakma. Itt minden egyes érmes tételnek, különösen az aranynak vagy nagyaranyéremnek, championnak kézzelfogható értéke és megbecsülése van. Fontos kiemelni azt a pozitív tendenciát, hogy a hagyományos gyümölcsökből készült pálinkák és párlatok száma ugrásszerűen megnőtt. Nagyságrendileg 260 szőlő, 240 szilva, 200 alma, 140 meggy, 110 kajszibarack, 90 törköly, 90 vegyes, 80 vilmoskörte, 60 körte vagy 60 cseresznye került az értékelő zsűri elé, benne számos új, nagyreményű fajtával.

Jótékonyság

Idén először jótékonysági akció is társult az eseményhez. A szervezők ugyanis minden egyes nevezett tételből 100 forinttal és adományokból támogatják egy ongai leukémiás kisfiú kezelését. Kovács Kristóf három éve küzd a súlyos betegséggel. Nagyon sok kemoterápiás kezelésen van túl, így a család és az orvosok is úgy gondolták, sikerült legyőzni a betegséget. Tavaly azonban visszamaradt rosszindulatú sejtek újra elkezdtek termelődni, újabb kezelések vártak a fiúra. A transzplantáció január 22-én megtörtént, a gyógyulás folyamata elindult. Kristóf gyógyulását segítendő a Quintessence Pálinkaverseny szervezői összesen 185 ezer forintot adtak át a családnak, ezzel segítve a kezelések finanszírozását.

Takács László átadja az adományt Kovács Zoltánnak

A támogatás átadóján Kovács Zoltán, az édesapa elmondta: „Stabil Kristóf állapota, még a steril szobában van, de javulnak az értékei. Ezt a pénzt is van mire költenünk, például kórházi kontrollra járás, kiegészítő vitaminok és otthoni tisztítószerek vásárlása, hiszen otthon is majd steril körülményeket próbálunk kialakítani. Ezért szívből köszönöm Kristóf és az egész családunk nevében a támogatást.”

Takács László hozzátette: „Kristófot pedagógusként tanítottam is, nagyon értelmes és jó gyermek, ezért is járultunk hozzá a gyógyulás költségeihez. Pálinkaversenyek közül először szeretnénk hagyományt teremteni és jó példát adni, hogy a pálinka fogyasztás kultúrájának népszerűsítése mellett egy nemes célt is szolgáljon ez a verseny. Úgy gondolom, ha kicsit szétnézünk magunk körül, mindenki tudna olyan cél találni, ahol munkájával nem csak értéket teremt, de segít is másokon.”