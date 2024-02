Öröm látni és hallani azokat a tapasztalatokat, amelyeket elhivatott pedagógusoktól kapunk a mostani béremeléssel kapcsolatban. A kormány 2010 óta folyamatosan a pedagógusok megbecsülésén dolgozik. Így volt ez a pedagógus-életpályamodell bevezetésével és a bérek fokozatos emelésével is. Nem volt ez mindig így, hiszen a pedagógusok jelentős része emlékszik még az „ínséges” 2006 és 2010 közötti évekre, amikor a baloldali kormány megalázta a közoktatásban dolgozókat. Az akkori miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott a pedagógusokat illetően: „nem kell egyetlen eggyel több tanítónő, aki írni-olvasni tanítja a gyermekeinket”. A Gyurcsány Ferenc vezette kormány többek között 14 ezer tanárt rakott utcára, és 1191 óvónőt, akik maradtak, azoktól elvettek egyhavi bért. Több mint száz iskolát zártak be, tandíjat vezettek be, és fizetőssé tették az óvodai és a bölcsődei étkeztetést is. Most ezen politikusoknak egy része használja fel folyamatosan a pedagógusokat a saját politikai haszonszerzésére.