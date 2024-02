A Nemzeti Nép­egészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint február 12. és február 18. között 60 ezer 100 beteg fordult influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz, ez 900 fővel több, mint egy héttel korábban. Akkor 59 ezer 200-an keresték fel ilyen tünetekkel a rendelőket. Akut légúti fertőzés tüneteivel 289 ezer 100 ember fordult orvoshoz, ez 4100-zal kevesebb az előző heti 293 ezer 200 főhöz képest. Az influenzaszerű megbetegedések gyakorisága még mindig a 3–5 évesek és a 6–14 évesek között a legmagasabb.

Sok a beteg

Dr. Poncsák Csaba nem tapasztalt csökkenést az elmúlt hetekhez képest, jelenleg is sok a beteg. A miskolci háziorvos tapasztalata szerint most elsősorban a fiatalok és a középkorúak érintettek. Az influenzaszerű tünetek mellett sokan gyomorfájdalom, elesettség, hányinger és hasmenés panaszaival keresik fel a rendelőt. Ilyenkor is a tüneti terápia javasolt: többek között ágynyugalom, tea, diéta. Az állapot gyors romlása esetén ajánlott felkeresni a háziorvost.

Dr. Poncsák Csaba

Az orvoshoz fordult betegek százezer lakosra jutó száma Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy vármegyében volt a legmagasabb, Heves, Békés vármegyében és a fővárosban a legalacsonyabb. Az ország tíz közigazgatási területén nőtt, kilenc területen csökkent és egy területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt, influenzavírus által okozott megbetegedéseket az ország valamennyi területén diagnosztizáltak. Az influenzapozitivitási arány 39,3, az RSV-pozitivitási arány 6,1, a SARS-CoV-2 pozitivitási arány 3,8 százalék volt. A hetedik héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról hét jelentés érkezett öt területről. A megbetegedések hat óvodát és egy szociális intézményt érintettek. Öt járványban történt légúti mintavételezés, közülük egy óvodában és az intézményben az influenza A, egy másik óvodában az RS-vírus, a harmadik óvodában a HMPV kóroki szerepe igazolódott. A negyedik óvodai járványból származó légúti minták virológiai vizsgálata folyamatban van.

A légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt 24 kórház adatai alapján a hetedik héten 268 főt vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 28 fő részesült intenzív/szubintenzív ellátásban – derült ki a csütörtökön publikált jelentésből.

Látogatási tilalom Az akut légúti megbetegedések járványos előfordulásának megelőzése érdekében a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 2024. február 22-től – visszavonásig – látogatási tilalmat rendelt el a vármegyei kórház központi telephelyének (Szentpéteri kapu 72–76.), a Semmelweis Tagkórház telephelyének (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.), valamint a Szent Ferenc Tagkórház telephelyének (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.) valamennyi fekvőbeteg-ellátó osztályán – írtuk meg tegnapi lapszámunkban, a B.-A.-Z. vármegyei központi kórház közleménye alapján. A látogatási tilalom időszakában a bent fekvő betegek részére a hozzátartozók csomagokat juttathatnak el. Kérik, hogy a csomagokat mindennap délután fél 5 és fél 6 között adják át az egészségügyi személyzet részére a hozzátartozók. A csomagokat az épületek bejáratáig lehet bevinni, ahol az érintett osztály ápolója veszi át, és továbbítja a betegek számára.