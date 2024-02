Döntését Facebook oldalán jelentette be a bodrogközi település vezetője. Azt írta: „idén 10 éve, hogy az önök bizalmából Karcsa polgármestereként szolgálhatom településünket. Ennyi idő alatt számtalan fejlesztést, örömet, szomorúságot éltünk át együtt. Büszke vagyok, hogy ennyi idő alatt sikerült új mini bölcsődét létrehozni, hűtőházat építettünk, a belterületi vízelvezetést javítottuk, felújítottuk az egészségügyi központot, kialakítottunk egy piacot, de az utakat is fejlesztettük, mint ahogy a varrodát is. Folytathatnám a sort, de most nem is ez a lényeg. Szeretném megköszönni önöknek, hogy mindig támaszkodhattam a karcsai lakosokra. Ez a közösség az, amelyet büszkén tudtam mindig képviselni, ez adott erőt, amikor néha kilátástalan helyzetben kellett küzdenem egy-egy pályázatért, vagy épp a közmunkaprogram megújításáért" - emelte ki Milinki László.

A polgármester így folytatta közleményét: „2024. június 9-én újra választás lesz Karcsán. Az Európai unióba küldött magyar képviselők, a vármegyei önkormányzat képviselői mellett újabb 5 évre megválasztjuk településünk vezetőségét, köztük polgármesterét. Köszönöm azt a számtalan biztató mondatot, felkérést, ami arra irányult, hogy folytassam a 10 éve megkezdett munkát. Megható és megtisztelő számomra, hogy ennyien ismerik el munkámat, és támogatják a településünkről kialakított álmaimat. Mindezek mellett nem mehetünk el az idő mellett sem. A következő ciklus végénél már több, mint 70 éves leszek. Hiszek a Jóistenben, és bízom benne, hogy még sokáig dolgozhatok céljainkért, álmainkért, ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy a következő 5 évben is ugyanazzal a lendülettel, energiával és egészséggel tudnám képviselni szeretett településünket, mint ahogy megszokták, megszoktátok tőlem. A családommal egyeztetve úgy döntöttem, hogy a júniusi választáson nem kívánok polgármesterként elindulni” – közölte a karcsai polgármester.

a település továbbra is számíthat rá, ugyanakkor a polgármesterséggel járó feladatokat, kihívásokat és kötelezettségeket a továbbiakban az az ember látja majd el, akit a karcsaiak idén megválasztanak.