A Mellrákinfó Egyesület egy hordozható infralámpás vénakeresőt adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrumnak.

A hétszázezer forintos eszköz a bőrre kibocsátott jelek alapján állít elő képet a szubkután vénákról, ezáltal annak képe a megfelelő pozícióban jelenik meg a bőrfelületen.

Dr. Büdi László, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, régi kapcsolatuk van az egyesülettel. „Pszichés tanácsadással is segítik az emlődaganatos betegeket. Nagy szükségünk van a vénaszkennerre, mert az évi 13 ezer olyan betegből, akiknek vénát szúrnak, nyilván csak egy pár eset van, amikor a profi szakdolgozók már nem tudják ezt fájdalommentesen megtenni. Mégis lelki kudarcként éli meg a kórházi dolgozó és a beteg is."

Az apróság is nagy segítség

Dr. Oross Endre, a centrum vezetője arról beszélt, hogy szorongást okoz, ha nem tudják folyamatosan végezni a kezeléseket.

A terápia kapuja a beteg vénája.

„Az agyon használt, rossz vénájú betegek esetében ez a maroknyi eszköz is nagy segítséget jelent. A kezelések egy-egy betegnél minimum tizennyolc alkalommal jelentenek szúrást, míg vannak olyanok is, akik akár nyolcvankilenc kemoterápiát is kapnak több év alatt, ami több száz szúrást jelent" – mondta el a centrumvezető, aki kapacitálta az újonnan az egyetemről kikerülő orvosokat, hogy helyezkedjenek el az onkológia dinamikusan fejlődő szakmájában.

Bodnár Erika, a Mellrákinfo Alapítvány önkéntese elmondta, szervezetük azért választotta ezt az eszközt, mert ismerik a betegek problémáit.

„Az egy százalékos felajánlásokból és az októberi sporteseményünk adományaiból gyűjtöttünk össze két készülékre való pénzt, amiből a miskolci és a veszprémi kórháznak vettünk egy-egy vénaszkennert" – mondta el az önkéntes.