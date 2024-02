Értéket adunk címmel megújítja szakmai tanulmányút sorozatát a Midmar Kft. Miskolc turizmusmarketingjéért felelős cége a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülettel közösen szervez látogatásokat az idegenforgalmi szektor képviselői számára, ahol új vagy kevésbé ismert, de értékes látnivalókat ismerhetnek meg a résztvevők.

Miskolc nagyon gazdag látnivalókban, melyek egy része széles körben ismert, míg másokról csak az elhívatott lokálpatrióták és a turizmus szakmát régóta művelők tudnak. Szerencsére minden évben van olyan esemény is, amikor egy-egy új attrakció születik vagy egy korábbi megújulásának, új köntösbe öltöztetésének lehetünk tanúi.

Tanulmányúton

A Midmar Kft. munkatársai a turisztikai szakma képviselővel együtt évek óta ellátogatnak azokhoz a szolgáltatókhoz, ahol valamilyen újdonsággal várják a városunkba érkező turistákat. Ez a belső tanulmányút sorozat bővül most ki és a Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülettel együttműködve, közösen kerülnek kiválasztásra azok a helyszínek, melyeket a szakemberek az év során bejárnak. Érték nemcsak látnivaló lehet, hanem egy-egy vendéglátóhely, szálláshely vagy egy civil közösség is. Az egyesület tagjainak megismerése is növeli a szakmai kohéziót, a partnerséget, az együttgondolkodást. A sorozat ezért is kapta az „Értéket adunk” új elnevezést, mert ezzel is jelezni kívánják a tanulmányutak megújult szellemiségét.

Látványraktár

A felfrissített sorozat első állomása egy olyan helyszín volt, amit a magyar kultúra napján, 2024. január 22-én nyitottak meg ünnepélyesen. A szakemberek idei első útja a Herman Ottó Múzeum Régészeti Látványraktárába vezetett.