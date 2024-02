Miskolcról egy olyan akciósorozat indult a helyi kormánypárti önkormányzati képviselők által, amelyre az országban is egyfajta mozgalom indult.

Egy olyan dologgal kezdünk el foglalkozni Bajusz Gábor képviselőtársammal, amelyre a hatóságok eddig a meglátásaink és tapasztalataink szerint kevesebb figyelmet fordítottak

– mondta a boon.hu-nak Hollósy András, a miskolci Fidesz-KDNP frakciók szóvivője.

Rámutatott: több lakos is felháborítónak tartja, hogy ameddig éves szinten több tízezer forintot kell költenie parkolóbérletre a városban, addig ezek a roncsautók helyeket foglalnak el és számos esetben nem jut elegendő hely a bérlettel rendelkezőknek.

Sikeres akciók

„Eddig több mint egy tucat roncsautót szállíttatunk el közterületekről, de volt olyan eset is, hogy patakmederből vitettünk el roncsot” – mutatott rá. Azt is elmondta, hogy utóbbi azért lényeges, mert ezzel az esetleges környezetszennyezést is megakadályozták. Arról is beszélt portáluknak, hogy a közösségi médiában terjedő videóik kapcsán a lakosok is aktivizálták magukat és egyre több bejelentést kapnak roncsautókról városszerte.

„Természetesen az ilyen eseteket mindig jelezzük az illetékes hatóságok felé és figyelemmel kísérjük, hogy megtörténik-e a roncsok elszállítása” – hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy nem számítottak arra, hogy az országos sajtóban is híre megy az akcióiknak. „Tudomásunk szerint már Kaposváron is elkezdtek foglalkozni a roncsautók kérdésével a miskolci példáink után” – mondta.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy átlagosan mennyi időbe telik egy-egy autó elszállítása. Erre Hollósy András azt felelte, hogy átlagosan néhány napon belül lépnek az illetékesek.

Máshol is probléma

Az index.hu azt írta a roncsautók kapcsán, hogy az önkormányzat a megtalálásuk után a járműveket a miskolci esetekben egy erre elhatárolt telephelyre szállíttatja, s a tárolásukról és őrzésükről is gondoskodik, amit a városi rendészet költségvetéséből finanszíroznak. Arra is rámutatnak, hogy a roncsautókat egy idő után vagy eladják, vagy fémhulladékként végzik.

A portál azt is írta, hogy

az akció leglátványosabban Miskolcon zajlik

, ugyanakkor a roncsautók jelentette problémában nem Borsod-Abaúj-Zemplén, hanem Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun vármegye a leginkább érintett. Az embercsempészek által hátrahagyott járművek sokasága miatt (tavaly közel 100 autótól szabadultak így meg) kormányrendelet is született, lehetőséget adva arra, hogy ezeket a kocsikat a kormányhivatalok is elszállíttathassák, s ha nem jelentkezik értük a tulajdonosa, három hónap múlva eladhassák.