Mint annyiszor, most is nagyban befolyásolta az időjárás alakulása a Miskolci Régiségvásár látogatottságát. Az átlagoshoz képest mintegy másfélszer annyi árust lehetett látni ezen a vasárnapon, és körülbelül ilyen arányban növekedett a nézelődők száma is. A vásár területe is megnyúlt, a Városház tértől az Ady hídig borították a portékák a követ. Sokakat kicsalt a szép napfényes idő, de ez nincs arányban a vásárlók számának növekedésével – jegyezte meg az egyik árus.

Találkozások

Jó páran kisgyerekkel, délelőtti levegőzésként rótták az utat, a kutyasétáltatás is belefért a programban. Sokat tudnának mesélni a régi korok dísztárgyai, használati eszközei, de számomra legalább ilyen beszédesek az arcok. A fiatalok is képviseltetik magukat, de a legtöbb történet az idősebb korosztály fizimiskájáról idézhető fel – természetesen. A vásári portékák figyelése közben felpillantva könnyen találkozhatunk régi ismerőssel, évek óta nem látott egykori baráttal. A kedvező idő hosszú „műszakot” is eredményez, már hajnali ötkor elkezdték a kipakolást és délután háromra prognosztizálják a befejezést.