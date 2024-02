Flach Antal tanár és szervező beszélt arról, hogy évente tartják meg az eseményt, amióta Bárány Zoltán az igazgató. „Így a tanárok is kapnak lehetőséget a színpadra lépésre, valamint a diákok szemében is hitelesebbek azok a tanárok, akik nemcsak magyarázzák, hanem meg is mutatják a pódiumra állva, hogy mi fán terem a művészet. Újítás volt, hogy most egy Dvořák-műre improvizált Kocsis Andrea, aki kortárs táncot tanít az intézményben, továbbá a Miskolci Balett oszlopos tagja. Megmutatkoztak tehát a hangszeres, az énekes és a táncos tanárok is ezen a hangversenyen."

Következő alkalmak

Nagy izgalommal készülnek két különleges programra. „A Miskolci Nemzeti Színház egyik Kakaókoncertje Grimmnek A széttáncolt cipellők című meséjére épül majd, miközben bemutatjuk iskolánk tanszakait – mondta el Flach Antal, aki hozzátette, ez egy inspiráló együttműködés. – Május 16-án pedig egy újabb gálakoncertet tartunk, ami lefedi majd az iskola összes művészeti ágát. Ott főleg a nagy együtteseink mutatkoznak be: szimfonikus, vonós és koncert ifjúsági rézfúvós zenekar, vegyes kar lesz fúzióban a nép- és a kortárstánccal" – mondta a tanár, hozzátéve, ez utóbbi programnak a Művészetek Háza ad otthont.