Szó volt az önkéntes jogkövető adózói magatartásról, de a bűnjel raktár titkait is feltárták a diákoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Kazinczy utcai épületében. Horváth Gábor adóügyi igazgatóhelyettes elmondta, az intézmény legfontosabb célja a költségvetési bevételek beszedéséből biztosítani a társadalmi juttatások és a közös kiadások forrásait.

„Ennek érdekében magas szintű szolgáltatásokkal segítjük az adózókat a kötelezettségeik önkéntes teljesítésében. Az önkéntes jogkövetésre ösztönzés az egyik legfontosabb stratégiai célkitűzésünk, aminek nagyon fontos eleme az adótudatosság erősítése. Ehhez célközönségünk a fiatalság, aminek szemléletét formálni szeretnénk, hogy érdeklődjenek tevékenységünk iránt, és hogy erősítsük bizalmukat az adóhatóság iránt. Fontos, hogy tudják, hogyan fordulhatnak hozzánk, ha bármilyen kérdésük van a saját adózásukkal kapcsolatban – mondta, majd hozzátette, a digitális jövő már elkezdődött. – Ami a ma fiataljai számára már természetes, az az adóhatóság számára elsődleges kihívás, hiszen szeretnénk tovább fejleszteni és általánossá tenni a digitális adózást. Tehát nemcsak adózóként, hanem leendő munkatársként is számítunk a ma fiataljaira."

Fiatalosan szólították meg a tanulókat

A bevezetőt Solymár Gabriella ügyfélszolgálati főosztályvezető tartotta meg, amiben az elhangzott kérdésre a diákok telefonjuk segítségével válaszolhattak.

„Eddig olyan oktatási intézményekre fókuszáltunk, ahol pénzügyi tantárgyakat tanítanak, de ezt a kört ki szeretnénk szélesíteni, hiszen nagyobb feladatunk van ott, ahol ilyen irányú tantárggyal nem is találkoznak a diákok" – mondta. Az adótudatosságról Karakó Zsuzsanna szakértő beszélt, a vállalkozási formákba Bolgár-Karakó Eszter szakértő vezette be a fiatalokat, Rácz Ilona Eszter alezredes, adóügyi referens pedig a bűnjelraktárból hozott fel egy-két érdekes tárgyat a tanulóknak, akik végül részt vehettek egy ügyfélszolgálati bejáráson is.

Itt nyílik ki ez a világ

A NAV idén már meghívott egy zrínyis osztályt, amikor is a program annyira sikeres volt, hogy ezen felbuzdulva elindították a sorozatot. További iskolák jelentkezését is várják, hiszen mint azt Kunos Nóra tanár elmondta, a gimnáziumban körülbelül negyed óra jut az adózás megtárgyalására a heti egy órában megtartott tantárgy keretén belül.

„Ez nagyon kevés idő a sok egyéb információ átadása mellett. Az adóhivatal és az adóztatás még nekem, felnőtt fejjel is csak egy szükséges rosszat jelentett korábban, a fiatalok pedig egyszerűen nem hallanak róla, esetleg annyit, hogy a fizetésük egy részét elvonják, és abból Isten tudja, hogy mi lesz. Itt tudhatják meg, hogy ez egy állampolgári kötelezettség, és az adónk felhasználásába nekünk is bele lehet szólnunk – mondta, majd hozzátette, szerinte kevés tanár van erre kiképezve. – Én magam jártam társadalomismeret szakra, de viszonylag kevesen mondhatjuk el, hogy tanultunk ilyet is. Állampolgári ismeretek tantárgyból tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon is van fakultáció. Én már évek óta figyelek arra, hogy olyan helyszínekre vigyem el a gyerekeket, amik fontosak lehetnek a számukra. A múzeumokon kívül már voltunk levéltárban, a Parlamentben és például a Nemzeti Bankban."

Kíváncsiak voltak a diákok

Orosz Kevin drámatagozatos, de tanárnak készül.

„Azért ebben a hivatásban gondolkozom, mert emberközpontú vagyok, és szeretném átadni a tudásomat más diákoknak. A mostani programot illetően pedig engem érdekel az adózás, hiszen minden embernek szükséges adóznia. Szerintem a sok lexikális tudás mellett kellene tanítani az iskolában, hogy például egy levelet hogyan kell feladni, vagy hogyan lehet folytatni egy tisztességes életvitelt, és elkerülni a büntetést."