Hírhedt kocsma, talponálló és köpködő volt sokáig a miskolci Marx Károly utcában a "Daráló" – emlékeztetett a megyei napilap 50 évvel ezelőtti írása. A cikk alapján felidézhetjük, hogy a környékbeliek nyomására is éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy italmérés helyett presszót nyissanak benne. Még jóformán ki sem örülték magukat az emberek, amikor felfedezték, hogy a közelben maszek borkóstolót készülnek megnyitni. Ez beszédtéma lett a villamoson is: "éppen ez hiányzott". A megyei napilap jegyzetben foglalkozott a fejleménnyel, tisztázva: nem azzal van a gond, ha az emberek megisznak annyi bort, amennyi az egészségükre válik. Nem is a borkóstoló nyitása ellen vannak, hanem az elhelyezése ellen: a kisbolt szomszédságában tervezték a nyitást, a beszámoló szerint.