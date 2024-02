– A versek kötetbe rendezésére, összeállítására, szerkesztésére Tellinger Andrást( (2023 végéig ő formálta lapszámról lapszámra a Műút folyóirat arculatát – a szerk.) kérte fel Lóri – mondta a boon.hu-nak Kabai Zoltán. Kabai Lóránt testvére maga is költő, aki magára vállalta a kötet kiadásával járó szervezési feladatokat. – Lóri teljesen szabadkezet adott Andrásnak, rábízta például, hogy a fotók milyen sorrendben kerüljenek a verseihez. András úgy érezte, hiányzik neki az együttgondolkodás, az, hogy sok felmerült kérdésben nem tudnak konzultálni.

Kétnaponta rövid videó

– Március 5-én, Budapesten, a MissionArt Galériában lesz a kötetbemutató Lóri kiállításmegnyitójával összekötve, Miskolcon március 27-én mutatjuk be a galéria miskolci helyszínén. A könyv egyébként három kiadó közreműködésével látott napvilágot, a MissionArt, a Lakatos István-féle Nimue mellett a Prae Kiadó is a terjesztésben.

A könyv Facebook oldallal is rendelkezik, amin kétnaponta egy rövid videó jelenik meg a kötet verseivel, ezek egészen a bemutatóig láthatók majd. A videók elkészítésében illusztris alkotógárda működött közre.– A hanganyag összeállításával kapcsolatban pontos instrukciók maradtak ránk a szerzőtől, melyeket igyekeztünk betartani, lekövetni – mondta Kabai Zoltán. A hozzá tartozó anyag nagy részét még Kabai Lóránt készítette el, majd testvérei, Csaba és Zoltán egészítették ki – nem volt minden kész – és Zoltán öntötte végleges formába.

Egyszer lehet Kabai-összes is

– FeLugossy Laca mondja el a címet, a mottót, majd a verseket többen is tolmácsolják, a befejező sor mindig Sokacz Anitáé. Összesen 15 darab videó készült. Kérdeztük, mi lesz a kötetbemutató után, folytatódik-e a hagyaték rendezése, feltárása, lehetnek-e még újabb kötetek. Kabai Zoltán megjegyezte, muszáj egy rövid időre mindezt elengednie. Nehezen tud saját magával törődni, írni a saját verseit, visszatérni a hangjához, most mindezt teljesen meghatározza a gyász. Szeretné ezt a munkát befejezni, aztán később – talán évek múlva – mindenképp kötet alá rendezne egy Kabai Lóránt(vagy ahogy ő publikált kabai lóránt) munkásságát összefoglaló összes műve kiadványt.

Folytatódik a nem kijárat

Nem sokkal Kabai Lóránt halála előtt alakult Csigó Tamással közösen a nem kijárat zenekar (ez egyébként a költő 2003-ban született kötetének címe is), dalainál szabadverseit használták fel szövegként. Az alter-popot játszó együttes – bár a zenekar tagjának tekintett szövegírója elhunyt – végül megjelentette az albumot, és most úgy tűnik, az ő munkásságát tiszteletben tartva folytatják tovább a munkát.– Csigó Tamás, a zenekar vezetője az új számok szövegeinek megírására Csabát, engem és olyan fiatalokat kérne fel, akik Lóri keze alól kerültek ki az általa is működtetett, középiskolás diákoknak tartott táborból, a Szöveggyárból.