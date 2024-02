Lóaszisztált pedagógiával oktat és fejleszt Hok Andrea Sályban, az egyik helyi iskolában, ahol dolgozik, és a saját otthonában is. A Szárnyaló Fejlesztés nevű programjában többféle oktatási, fejlesztő program is jelen van, de a fő hangsúly a lovakon van. Amelyek még akkor is segítenek a fejlődésben a gyógyulásban, ha sem ők, sem mi nem csinálunk különösebben semmit, hát még, ha szakember is részt vesz a foglalkozáson.

A lóaszisztált pedagógia jelenéről, jövőjéről, lehetőségeiről és korlátairól Horváth Imre szerkesztővel beszélgettek podcastunkban, rengeteg hasznos információt ejtve a programban rejlő lehetőségekről.

Hallgassa meg!

