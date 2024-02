A Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola már akkor nyújtott művészeti oktatást diákjainak, amikor Miskolcon még nem volt megszokott, hogy egy elemi intézményben lehetőség van hangszeres órákat venni. Sokan azért adták be ide gyermeküket, hogy a délután folyamán megkapják azt a pluszt, amit általában egy külsős hangszeres tanárnál vehetett volna igénybe a gyerek úgy, hogy a szülő elviszi, megvárja, majd hazahozza. A Fazekasban azonban már a nyolcvanas években lehetett tanulni zongorázni, hegedülni, fuvolázni és egyéb hangszeren játszani, ezek a tevékenységek pedig mind a mai napig színesítik a tehetségesebb tanulók életét, még akkor is, ha nem ilyen irányban tanultak tovább.

Vihula Mihajlo gitárművész tanít az iskola gitár tanszakán. Azt mondja, tanítványai közül van, aki kutatóorvos lett, mégis érdekli továbbra is ennek a pengetős hangszernek az igényes megszólaltatása. "Egyik tanítványom Németországban profi gitárművész, másik Olaszországban gitártanár. Budapesten pedig kutató- vagy főorvosként, biológusként vagy osztályvezetőként is dolgoznak tanítványaim, akik emellett együttesben vagy akár szólistaként zenélnek. Öt volt növendékemet meg is hívtam a gitárestre. Nyikes Nikoletta pedig az első gitártanár volt az intézményben 2001-ben, ezért őt is meghívtam. Ma, valójában 2012-től Kolozsi Balázzsal ketten tanítjuk a gyerekeket gitározni az iskolában. Ő nekem olyan, mintha a testvérem lenne. Miskolcon természetesen több helyen lehet tanulni ezt a hangszert, mert mostanra már eléggé népszerű lett: az Egressy-Erkel zeneiskolában, alapítványi inétzményeknél, valamint a Bartókban magasabb szinten" – sorolta a gitárművész.

Együttesek léptek fel

A gitáresten helyet foglalók azonnal belevethették magukat a régi fotókba, amiből vetítés volt, majd Cseke Gábor igazgató mondott megnyitó beszédet. Az Ukrajnából érkező gitárművész 2005-től tanít a Fazekasban. "Nekem Magyarországot a Fazekas iskola jelenti, mert amióta itt vagyok, itt is dolgozom – mondta Vihula Mihajlo, aki hozzátette, az intézmény neve szimbolikus. – Ha elvetünk bele egy magot, az palántává nő, én is ennek érzem magam benne. A mostani gitárestet úgy terveztem meg, hogy ne vizsgaszagú legyen, hanem inkább együttesek lépjenek színpadra. Ezért volt, hogy a végén tizennégy gitáros egyszerre zenélt. Ezentúl pedig egy régi ukrán ismerősömet, Tulpin Yuriit is meghívtam, aki most Ausztriában él és tanul. Az ő gyönyörű gitárjátéka közben Ivanova Anastaszia táncművész szenzációsan mutatott be egy tangót" – mondta a gitárművész, majd hozzátette, Miskolcon elég sok kulturális program van ahhoz, hogy a város elbírja a hangszeres tehetségeket. Egy dolgot javasolt: menni kell a lehetőségek után.