Reiman Zoltán amatőr helytörténész mesélt a Bató-legendákról. „Megítélése erősen vegyes volt. A huszadik század elején az a legenda keringett róla, hogy csizmadiaként dolgozott, vagyonát lutrin nyerte, aminek számait Eszter nevű lánya álmodta meg. Apja nem mondhatta volna el senkinek, de egyszer, mikor a Vörös Rákban felöntött a garatra, akkor kifecsegte. Abban a pillanatban holtan esett össze a lánya otthon.

Nemcsak Bató Istvánról születtek legendák, hanem Bató Eszterről is, az embereket ugyanis érdekelte az ő szerelmi élete és házassága. Volt olyan szóbeszéd, hogy szegény fiúba szeretett bele, de az apja máshoz kényszerítette, akitől hazaszökött egy téli napon, de a zord családfő nem engedte be a házba, ezért megfázott, amibe belehalt. Egy másik legenda szerint Bató Eszter egy császári tiszt iránt táplált gyengéd érzelmeket.

Tény viszont, hogy 1865. május 13-án hunyt el a lány, halálának egyéves évfordulóján harangot öntöttek emlékére. Ez még mindig a belvárosi református templom tornyában van, mert annyira kicsi helyre tették, hogy a háborúban nem vesződtek vele sokáig, akik el akarták vinni. Bató István arról is rendelkezett, hogy az Eszter-harang mikor szólalhat meg: a névadó születése és halála napján. Lánya elvesztése annyira fájt Bató Istvánnak, hogy holttestét otthon ravataloztatta fel, s abba a szobába senki be nem tehette a lábát. Legenda az is, hogy a harangba a család összes ékszerét beolvasztották.”

Egyéb legendák születtek

Volt olyan forrás, ahol süvegkészítőként emlegették – mondta Reiman Zoltán. „Miskolc utolsó céhbeli csizmadiája egy bizonyos Szabó bácsi volt, akivel a Világ című újság készített interjút, majd 1925-ben, 1927-ben és 1935-ben is úgy adták nyomdába, mintha mindig akkor készült volna a cikk. Az újságíró ebben azt állítja, hogy az 1870-es években a legismertebb alakja volt a városnak. Neve szállóige lett, ha meg kellett esküdni valamire, a miskolciak ezt mondták: