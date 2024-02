Az avastetői projektekhez kapcsolódva is épül három komfortpont, amelynek különösen a Horváth tetői szabadidőparkba érkező családok örülnek majd, hiszen jelenleg mobil vécéket tudnak csak használni szükség esetén.

A kazincbarcikai példa

Többen felvetették azt a lehetőséget, hogy nem lehetne-e a miskolci belvárosba olyan konténer illemhelyeket telepíteni, amelyek pénzbedobással működnek és sokkalta tetszetősebbek a jelenlegi megoldásoknál. Legközelebb Miskolchoz a kazincbarcikai tó partján találkozhatunk ilyennel.

A városlakók régi vágya teljesült Kazincbarcikán a forgalmas és sok látogatót vonzó Fő tér felújításával, amelynek része az utcabútor jellegű, automata, nyilvános illemhely is. A kísérleti jelleggel kihelyezett vécét egyre többen és egyre szívesebben használják.

– Régi ígéret volt ez az önkormányzat részéről, ami a lakosság jogos igényeként merült fel, hiszen a három korábbi nyilvános vécé közül egyet még a 90-es évek előtt vontak ki a forgalomból, kettőt pedig a korábbi irányítás szüntetett meg ezt követően, mert senki sem használta azokat, így nem volt rentábilis a fenntartásuk. Önkormányzatunk a Fő tér rehabilitációja után döntött a nyilvános illemhelyek ismételt kihelyezéséről, melyek közül az elsőt a város központjába telepítettük – nyilatkozta Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere. Az illemhely harmonikusan illeszkedik a modern városrészhez és a századfordulós hangulatú környezethez. Az utcabútor jellegű nyilvános vécé kialakítása olyan, hogy a fogyatékkal élők, az idősek is könnyedén használhatják.

Automatikus, vandálbiztos

– Az illemhely padló- és vécémosó berendezése automatikusan működik, azaz önmagát tisztítja és fertőtleníti, így az illemhely teljes ülőfelületét, a vécécsészét, még a padlót is képes megtisztítani és fertőtleníteni – emeli ki az alpolgármester. Az illemhely egy szoftver által működtetett automatikája a vécé kihasználtságától függően arra is képes, hogy akár minden használat után takarítson, de beállítható úgy is, hogy alkalmanként, esetleg naponta tisztítsa meg a helyiséget. Az öntisztító vécé 100 forintos érmével működik, és a pénz bedobása után 20 percig lehet használni. – Az épület garantáltan ­vandálbiztos, és füstérzékelővel is fel van szerelve – hangsúlyozza Klimon István, s hozzátette: „A hagyományos nyilvános illemhelyek költsége napjainkban éves szinten több mint 10 millió forintba kerül a fenntartónak. Ezzel az illemhellyel olyan megoldást találtunk, amely csak egyszeri jelentős beruházást igényel. Az üzemeltetési költsége pedig csak néhány százezer forintra tehető, azaz jóval alacsonyabb a korábbi illemhelyek üzemeltetési költségeinél.” Azóta a Csónakázó-tónál is van automata vécé.