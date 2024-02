Az elkóborolt állatok hazajuttatása és a felelős állattartás népszerűsítése érdekében együttműködési megállapodást kötött a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány, a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. A kezdeményezés nem példa nélküli hiszen vármegyénkben is jó néhány MOL benzinkúton található chipleolvasó, mely segíti az elveszett állatok megtalálását, hazajutását.

Békésen egymás mellett

A vasút-, HÉV- és autóbuszállomásokon rendszeresen fordulnak elő állatok, többségük elkóborolt vagy kóbor eb. Az állatok biztonságos elhelyezése és tulajdonosaiknak felkutatása mind állategészségügyi, mind közegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír. A tömegközlekedési eszközökön szabályosan utazó állatok jólléte és megfelelő viselkedése ember- és állatvédelmi szempontból is fontos, valamint az állattartók és állatot nem tartók békés egymás mellett élését szolgálja.

Hazautat keresve

Fotó: MW

A mindezen célokat elősegítő együttműködési megállapodást Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester köszöntőjét és Ovádi Péter, állatvédelemért felelős kormánybiztos beszédét követően Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, a MÁV-START és a Volánbusz Zrt. képviseletében pedig Mosóczi László vezérigazgató írták alá Székesfehérvárott. A megállapodásnak köszönhetően Veszprém, Székesfehérvár, Esztergom és Kaposvár vasútállomásán chipleolvasó lesz elérhető a nap 24 órájában. Az állam által létrehozott Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány 2023 márciusa óta lát el állatvédelmi közhasznú tevékenységet. Küldetése az állatok védelme, a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, valamint az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködés megerősítése. Az Alapítvány fontosnak tartja, hogy a gazdálkodó szervezetek is hangsúlyt fektessenek az állatvédelmi szerepvállalásra.

Figyelem minél szélesebb körben

Az Alapítvány célkitűzése, hogy az állatok védelme minél szélesebb körben kapjon figyelmet a mindennapokban is. Ennek egyik eszköze az elkóborolt állatok hazajuttatása, az állat tulajdonosának felkutatása annak érdekében, hogy a kóbor állatok száma csökkenjen, a gazdás állatok pedig visszakerüljenek a számukra biztonságos közegbe. A MÁV Zrt., a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. szintén fontosnak tartja az állatvédelmi szemlélet elsajátítását és gyakorlását, tevékenysége során figyelmet fordít az állatok védelmére is. A felelős állattartás és az állatokkal való helyes bánásmód népszerűsítése helyet kap az állatokkal való utazás során is a közforgalmú közlekedési eszközökön.

Az említett szervezetek közötti megállapodás célja az elkóborolt állatok hazajuttatása, a kóbor állatok biztonságos elhelyezése, valamint az állatvédelem népszerűsítése a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt. és a VOLÁNBUSZ Zrt. körében. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány mindehhez szakmai és tárgyi segítséget nyújt. Az együttműködés már konkrét eredményekkel is járt: az Alapítvány átadott 5 db transzponder leolvasót és azok használatáról szóló információs táblákat partnerei részére. Vállalta, hogy gondoskodik a transzponder leolvasók meghibásodása esetén a javításról, nyomtatott ismeretterjesztő anyagokat készít az elkóborolt és kóbor állatok biztonságos befogásáról, elhelyezéséről, az állatbarát utazás lehetőségeiről, illetve a MÁV Zrt. által kijelölt vasútállomásokhoz területileg közel elhelyezkedő ebrendészeti telepekről, azok elérhetőségéről.

Kiszeretnék terjeszteni

A MÁV Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt elhelyezi a transzponder leolvasókat a veszprémi, székesfehérvári, esztergomi és kaposvári vasútállomásokon, valamint „Szentendre végállomás” elnevezésű MÁV-HÉV állomáson, emellett tájékoztatja munkavállalóit a megállapodás vállalásairól, információs táblákat és nyomtatott anyagokat helyez el. A VOLÁNBUSZ Zrt. utóbbiakat szintén vállalta Esztergomban, Szentendrén és Veszprémben. A kezdeményezés területi kiterjesztése is napirenden van.