A legnagyobb nevek között fellép a Kowalsky meg a Vega, a Wellhello, a világhírű Dj Antoine, Manuel, az R-Go, a Paddy and the Rats, Bereczki Zoltán, Sub Bass Monster, a Dal című műsorban menetelő miskolci Here We Are, a Sky Fanatic, vagy épp a Z!enemi szórakoztatja majd a Kocsonyafesztivál közönségét. A Szent István téren mindenképp érdemes lesz megnézni Fördős Zé és Eisler Zsolti Street Kitchen-bemutatóját és Musimbe Dennis stand-up előadását.