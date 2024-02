Húzófeszültség keletkezik

Az MVK Zrt. szakemberei így világítottak rá szakmai kifejezésekkel teletűzdelve a helyzetre:

„A városi villamosvasúti pálya Miskolcon Ortec-Isolast-II. rendszerű, hézagnélküli, burkolt felépítménnyel épült. A hézagnélküli burkolt vágányok egyik legnagyobb előnye, hogy a hőingadozásból eredő húzó- és nyomófeszültségek vágánykivetődést, tehát jelentős oldalirányú, nyomtávbővüléssel járó vágánygeometriai torzulásokat nem okoznak, viszont a keletkező húzófeszültségek síntöréshez vezetnek. Ez nem ritka jelenség a miskolci vágányhálózaton sem. Ezeken a helyeken a helyreállításig sebességkorlátozást vezetünk be a vasútbiztonsági és műszaki szempontok figyelembevétele miatt. A síntöréseket jellemzően forgalommentes időszakban, vágányzár mellett javítjuk, a törés módjának és mértékének megfelelő beavatkozással. Ennek megfelelően végzünk sínkoronán, gerincen, vagy akár a síntalpat érintően is hegesztést. Sínhegesztéskor a burkolat kibontásával fel kell tárni a törés környezetét, meg kell munkálni a repedést, és el kell végezni a bevont elektródás ívhegesztési tevékenységet. Ezt követően a sínkoronát síkba köszörüljük, majd a burkolat visszaépítésével fejezzük be a helyreállítást. Ezt követően az ideiglenes sebességkorlátozást feloldjuk.”