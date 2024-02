A mellékletben városi statisztikákat szemlézhet, és a város kitüntetettjeinek, ösztöndíjasainak névsorával is találkozhat az olvasó. Ahogy tavaly, most is az évkönyv része lesz egy képgaléria. A fotók a 2023-as esztendő eseményeit, rendezvényeit, élményeit, hangulatait idézik fel. Nyolcszáz puha fedelű példány készül a csaknem négyszáz oldalas kiadványból, melyet elsőként a sajtónapi ünnepség résztvevői, illetve a március 15-e alkalmából kitüntetettek vehetnek kézbe.