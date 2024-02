Június 20-án tűnt el egy nagymama Miskolcon, a Bodótető és a Lyukóvölgy között látták utoljára.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, az eltűnés napjától számítva kilencven évig folyamatban vannak az eltűnési ügyek.

Ebben az esetben is így járunk el, dolgoznak benne a kollégák

– nyilatkozta szűkszavúan a sajtószóvivő.

Karlik Istvánné, született Zöllner Erzsébet 150-160 centiméter magas, 72 kilogramm, zöld szemű, barna, rövid hajú, járása csoszogó, térben és időben nehezen tájékozódik.

Aki bármit tud az asszonyról, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Vagy bejelentést tehet a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon, olvasható a police.hu oldalon.

Ez történt

Karlik Istvánnét korábban a gyulai kórházban kezelték, majd lánya magához vette egy, a lakásához közeli apartmanba a miskolci Dóczy utcára, hogy szeretetével erősítse testileg és lelkileg is. Azt tervezte, felgyógyult édesanyját hazaviszi Békés vármegyébe édesapjához. Egy lányával közös ebéd után azonban az asszony visszaindult lányához, mert ottfelejtette a telefonját, de oda többé már nem érkezett meg. Lánya kétségbeesetten posztolta akkor: édesanyja cukorbeteg, így három napnál tovább nem bírhatja inzulin nélkül.

Több százan indultak a nyomába, kerestették őt ejtőernyőssel, Lehoczki László Spider Mentőcsapatával, kutyákkal és hőkamerás drónnal is, önkéntesek is megpróbálták megtalálni, de semmi eredménye nem volt.

Még díjat is felajánlott a család a megtalálónak, aki akár azok közül is kikerülhetett volna, akik személyesen érdeklődtek ismeretlen idősek iránt különböző kórházakban: lánya ugyanis azt gondolta, beszállíthatták valamely intézménybe, ha zavart lett, számolt be hírportálunk a történtekről.

Azóta nyolc hónap telt el

Karlik Istvánné leánya már három halottlátóhoz is fordult segítségért, hogy eltemethessék édesanyját – erről a Bors számolt be a napokban – mert abban biztos, hogy már meghalt.

"Biztos vagyok benne, hogy halott. Gyógyszer nélkül nem élhette túl. Ha három napon belül nem jut inzulinhoz, kómába kerül. Nehéz megbirkózni ezzel a gondolattal, de el kell fogadnom"

– nyilatkozta a lapnak.

A rendőrség – mint cikkünk elején írtuk – továbbra is keresi az eltűnt asszonyt.