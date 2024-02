Szirmabesenyő önkormányzata és a Sok KIS Kéz Közhasznú Egyesület összefogásával tartják meg a rendezvényt. Gulyásné Pásztor Mónika, az egyesület titkára mesélt lapunknak arról, honnan származik az összefogás ötlete. 2022-ben az egyik kereskedelmi csatorna műsorában látta meg Nagy Boldizsárnak, a sajókeresztúri 2 és fél éves kisfiúnak és családjának a történetét. Mivel sajóbábonyiként tudomása volt arról, hogy a szomszédos településen, Szirmabesenyőben évente Sajókeresztúrra szerveznek futást, felkereste ötletével az önkormányzatot, hogy az esemény legyen jótékonysági, ezzel is segítve a kisfiút.

A kezdeményezés kedvező fogadtatásra talált a település vezetőinél. A kisfiúért az egész ország megmozdult, így az őssejtprogram elkezdődhetett. Felmerültek azonban olyan pluszköltségek fejlesztésekre, vitaminokra, amiket a család nem tud finanszírozni, erre gyűjtenének most. Az összefogásnak tavaly is szép eredménye volt, hiszen akkor egy speciális terápiás ruhára gyűjtöttek a GYEK Gyermekrehabilitációs Osztálya részére. Tavaly közel száz futó teljesítette a távot.

Futással melegítenek

A farsangi futás délelőtt 9 óra 30-kor kezdődik, de maga a farsangi forgatag egész napos. Így adományozásra is egész nap lehetőség van a kihelyezett adományláda segítségével. A futásra nevezőknek 6,6 kilométert kell megtenniük – ez a Szirmabesenyő–Sajókeresztúr táv oda és vissza. Ha valaki szükségét érzi, közben megpihenhet a sajókeresztúri polgármesteri hivatal előtt. A rajt a Petőfi Sándor Művelődési Háznál lesz, zenés bemelegítéssel. A szervezők kényelmes sportfelszerelést javasolnak a futáshoz. A nevezők a helyszínen teljes ellátást és a verseny végén oklevelet kapnak, nevezési díj nincs. A délután programja is rendkívül színesnek ígérkezik. Fellép az Agyagbanda együttes, zenélnek a Kurul Dobosok, a Dynamite Dudes, és Heincz Gábor BIGA koncertje is hallható lesz.