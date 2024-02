Ármánykodás

Mit gondol az uniós pénzek körüli kormányzati és brüsszeli „kötélhúzásról”?

Ez politika, politikai ármánykodás a brüsszeli elit részéről. Érthetetlen, hogy az EU-alapítók szándékával, a jogállamisággal teljesen szembemegy a közösség vezetése: a nekünk járó uniós pénzeket – mondvacsinált okokkal – visszatartják, a kákán is keresik a csomót.

Mit gondol az unión belüli harcokról?

A világban és az unióban is megfigyelhető a blokkosodás: a régi tagállamokkal szemben az újak, a közép-kelet-európai tagállamok hátrányba szorulnak, vagy legalábbis ez a törekvése a régieknek. Öröm az ürömben, hogy ilyen körülmények között is sikerült megőriznie a szuverenitásunkat az Orbán-kormánynak.

Ön pár hónapja Afrikában járt. Mi célból?

Az európai frankofón szervezet tagja (a franciául beszélő országgyűlési képviselők szervezete – a szerk.), a magyar delegáció vezetője vagyok, ezért utazom rendszeresen Afrikába, Kanadába és Európa frankofón államaiba, hogy segítsem előmozdítani a kétoldalú kapcsolatokat.

Politikai aljasság

A Föld nagyobb részén éheznek, szomjaznak az emberek, van, ahol pedig napi 1-2 dollárért dolgoznak 16 órákat. Nem tart attól, hogy ez az aránytalanság a világ fejlett és nyomorgó része között újabb, még nagyobb népvándorláshoz fog vezetni? Mit lehet tenni?

Számos ázsiai ország a szegénységből indulva a XX. század vége óta hatalmas fejlődésen ment és megy át. Azok az államok tudnak sikeresek lenni, amelyek megértik az idő szavát, kihívásait. Eközben Európa sajnos megtorpanni látszik, Brüsszelnek pedig nincs válasza a kihívásokra. Az igaz, hogy a világ jelentős részén mélyszegénységben élnek az emberek, de erre nem az a megoldás, hogy számolatlanul befogadjuk őket. „Nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni.” Ez a Hungary Helps program alapja is.

Mit gondol a külföldi vendégmunkások itteni foglalkoztatásáról?

A gazdaságnak igénye van rá, ezért meg kell teremteni a lehetőségét. Ez mindannyiunk érdeke.

De vannak politikusok, akik most azzal riogatnak, hogy ezek az emberek elveszik a magyarok kenyerét…

Csak olyan szakmákba jöhetnek, ahol nincs megfelelő számú és képzettségű magyar munkavállaló. Kizárólag szigorú keretek között érkezhetnek. A világ fejlett részén ez bevett és jól működő gyakorlat. A legális munkavállalást és az illegális migrációt összekeverni pedig tudatlanság vagy politikai aljasság, hazugság.

Nők 40

Ön a Nő A Siker Alapítvány alapítója. Hogy látja a nők helyzetét idehaza? Mit szól ahhoz a külföldi törekvéshez, hogy egy cég vezetésében vagy a politikában a nők kvóták alapján töltsenek be pozíciót?

Soha nem voltam a kvóták híve, mert egy nő ne azért kapjon meg egy állást vagy posztot, mert nő, hanem azért, mert alkalmas az adott feladatra. A kérdés elejére válaszolva, a magyar demokráciát nem kell félteni e tekintetben sem. Svájcban 1971-ben kaptak a nők választói jogot, Magyarországon 1919-ben. A családot alapítani szándékozó vagy már alapított nők pedig számos támogatást, kedvezményt kapnak, Európában egyedülálló módon. Az is a pozitívumok közé sorolandó, hogy egy nő negyven év munkaviszony után elmehet nyugdíjba. (Azok a nők, akik 40 év jogosultsági időn belül legalább 32 év keresőtevékenységgel szerzett szolgálati idővel rendelkeznek, nyugdíjba mehetnek – a szerk.)

Néha – vélhetően balliberális politikai érdekektől vezérelve – felröppen a hír, hogy a kormány megszünteti – amit egyébként az Orbán-kabinet vezetett be – a Nők 40 programot. Látja veszélyét annak, hogy erre sor kerül?

Nem tudok ilyenről. Ha bevezettük, visszavonni nem fogjuk, amíg mi vagyunk kormányon, ez a lehetőség megmarad.

A városvezető szerepe lenne

Beszéljünk szűkebb hazájáról! Mit gondol, a vármegye előrébb haladt az elmúlt időszakban?

Mindig többet szeretnék, szeretnénk, mint ami megvalósult, de azt is látni kell, hogy az elmúlt évtizedben nagyon sok minden létrejött. Gondoljunk az M30-as gyorsforgalmi útra, az utak megépítésére, a befektetésekre, az ipari területek kialakítására és betelepülésére, az óvodák és iskolák felújítására, hogy csak néhányat említsek.

Hatalmas a verseny a befektetőkért. Miskolc fel tudja venni a versenyt Debrecennel, Kassával vagy akár Nyíregyházával?

Bízom benne, hogy igen, de ez leginkább mindig az adott város vezetésén, a városvezetőn múlik. Nagyon szeretném, ha Miskolc felébredne „Csipkerózsika-álmából”, és többet tudna kihozni magából, mert az adottságaink jók. A jó gazda gondosságával és menedzseri kreativitásával kellene irányítani és képviselni ezt a várost.

Nem lesz akku-üzem

Az elektromosautó-gyártásról mi a véleménye?

Az EU döntése szerint 2035-re már csak klímasemleges autókat lehet értékesíteni, forgalomba helyezni. Ez elektromos autókat jelent most leginkább. Hogy a környezetvédelem és gazdaságosság szempontjából mi hoz majd áttörést, az a jövő zenéje. Az is nagy kérdés, mi lesz például az akkumulátorokkal.

Alsózsolcán lakossági ellenállásba ütközött az akkumulátor-hulladékhasznosító (Andrada) tervezett megépítése. Mi erről az álláspontja?

A település polgármestere és jegyzője tárgyalt a céggel, amiről sajnos egyáltalán nem tájékoztattak, tehát ők rendelkeztek információkkal az üzem terveiről, működéséről. De Alsózsolcán nem lesz ilyen üzem.

A fiatalokat hogyan lehet megszólítani, itthon, a vármegyében tartani, visszacsábítani?

Itt tartani a fiatalokat nehéz feladat, mert mindenki ki akarja próbálni magát másutt, én is ezt tettem. De abban biztos vagyok, hogy akik elmennek tanulni és/vagy dolgozni, azok nagy része vissza is jön. Ezek az emberek más szemlélettel térnek haza, amiből mindannyian profitálhatunk. A visszavonzás erejét azzal lehet növelni, ha olyan infrastruktúrát, környezetet biztosítunk, amely élhető, vonzó. Ehhez azonban fejlesztési stratégiára, vízióra van szükség.

Az előző városvezetés érdeme

Egy jó álláshoz jó szakma és/vagy piacképes diploma kell. Mit gondol a szakmunkásképzésről, a duális képzésről, illetve hogyan látja, a Miskolci Egyetem mennyire tölti be a neki szánt szerepet?

A tanulók és a gazdasági szereplők számára is kedvező, hogy a fiatalok a tanulás mellett gyakorlati képzésben is részt vesznek. A Miskolci Egyetemen pedig egyre erősebb a mérnökképzés, a beruházók részben ezért választják Miskolcot és vármegyénket.

Miskolc elmúlt több mint négy évét miként látja?

Azt látom, hogy számos megvalósult projekt az előző városvezetés érdeme, hiszen akkor tervezték meg, szereztek rá forrást. Aminek működnie kellene, az pedig csak „betegesen” elketyeg.

Mire gondol?

A tömegközlekedésre, a város tisztaságára, a barlangfürdőre, amely inkább már csak barlang, de említhetem az Ellipsumot is. Szinte bármit veszünk górcső alá, azt látjuk, valahogy nem az igazi, nincs gazdája.

A korábbi gondolatmeneten végighaladva adódik a kérdés, hogy a következő ciklusban mit fognak átadni?

Nem látom, hogy annyi pályázatot adna be a mostani városvezetés, hogy itt a jövőben majd egymást érnék az átadások. Persze azon is sok múlik, hogy a júniusi önkormányzati választáson milyen eredmény születik. Nehéz időszakot hagytunk magunk mögött, hiszen az uniós forrásokat is visszatartják. De azt is látni kell, hogy itt van egy olyan párt, amelynek vezetői azért „szaladgálnak” Brüsszelbe, hogy Magyarország – közvetve azon belül vármegyénk és a vármegyeszékhely – ne kapjon uniós támogatást.

Dobrev keresztbe tesz a magyaroknak

A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióra gondol?

Igen, Dobrev Klára – Gyurcsány felesége – vélhetően azzal kel és azzal fekszik, hogy hogyan lehet keresztbe tenni a magyaroknak. Ezt más államok esetében soha nem látom, csak

a magyar baloldal számára másodlagos az ország, és elsődleges a politikai „zsákmány”.

A Miskolcot irányító erők két táborra osztódtak: a polgármesteri székért indul a jelenlegi városvezető, Veres Pál, míg a DK és az LMP Hegedűs Andrea országgyűlési képviselőt támogatja. Mit szól ehhez?

Országos tendencia, hogy Gyurcsányék egyeduralkodásra törekednek. A baloldalon amúgy jellemző a széthúzás. Nagy valószínűséggel lesznek olyan pártok is, amelyek rövidesen eltűnnek a porondról.

A Fidesz–KDNP esetében még nem tudjuk, ki a jelölt? Ön kit látna szívesen?

Azt gondolom, már megvan az emberünk.

Ne csigázzon!

Rövidesen mindenki megtudja. A magyar érdekek képviselete, a szuverenitásunkat érintő kérdések miatt nem mindegy az EP összetétele. A helyhatósági választás esetében pedig, ha még öt ilyen gyenge, szürke éve lesz Miskolcnak, akkor végérvényesen lecsúszhat.