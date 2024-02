Az erdei fülesbaglyok télen csapatosan keresik fel az agrárterületeken lévő falvakat, városokat. Magyarország "bagolyfővárosa" Túrkeve, ahol akár 1000 példányt is megfigyelhetnek a kíváncsiskodók. Az így összeverődött csapatokhoz időnként kuvikok, macskabaglyok, vagy réti baglyok is csatlakozhatnak. A jelenséget a gazdag zsákmányállat-kínálat magyarázza, ráadásul a településeken még fából is több van, ahol két vadászat között meg lehet pihenni. A településeken továbbá aránylag kevés a nagyobb testű ragadozómadár, ami megzavarhatja a csapatokat. Az MME hangsúlyozza, hogy a baglyok jelenléte semmilyen fizikai veszéllyel nem jár a lakosság vagy a háziállatok számára. Van, ahol akár 1000 bagoly is lehet a téli időszakban.

Fontos a létszám

Az MME célja kettős a meghirdetett akcióval. Egyrészt, minél több forrásból érkeznek adatok, annál pontosabb képet kaphatnak a szakemberek az aktuális bagolylétszámról, másrészt pedig a természet megfigyelésére buzdítják a lakosságot. A baglyok viselkedése ebben az időszakban különlegesnek számít. Természetvédelmi szempontból pedig rendkívül hasznos és szórakoztató önkéntes munkát végezhet az, akinek szintén szívügye hazánk gazdag madárvilága. Az MME az egyéni megfigyelők, családok mellett óvodák és általános iskolák jelentkezését is várja. Az adatok bejelentésének módját, és az ahhoz szükséges információkat az egyesület a honlapján foglalta össze.

Óvjuk nyugalmukat!

Kérik, hogy a baglyok számlálása közben tartsuk szem előtt a madarak nyugalmának biztosítását. Lehetőleg ne menjünk be, különösen csoportosan ne a nappalozófák alá (ha a számolás miatt ez nem elkerülhető, a lehető leghalkabban egy ember végezze ezt), a törzstől tartsunk a lehető legnagyobb távolságot, amit távcső használata megkönnyít. Ha azt tapasztaljuk, hogy az addig békésen, felborzolt tollal pihenő baglyok a testükhöz lapított tollakkal (ilyenkor a madarak vastagsága a felére-harmadára csökken), felmeresztett tollfülekkel kezdenek figyelni, húzódjunk még hátrább. Így tudjuk elkerülni, hogy a nappalozó baglyok megriadva felrepüljenek. Ha ez mégis megtörténik, hagyjuk ott a helyszínt, hogy a madarak néhány kör megtétele után vissza tudjanak ülni.