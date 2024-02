A szilvásváradi turisztikai központ közelségét igyekeznek kihasználni a vármegyehatár túloldalán.

Az elmúlt években a hegyháton tudatos, tervszerű munka kezdődött el annak érdekében, hogy a környék természeti szépségeit minél több formában felfedezhessék az érdeklődők.

Első ütemben a településeken átmenő útszakaszt újították fel, majd egyre több olyan tárgyi beruházás történt, amely a gyalogos, kerékpáros, esetleg lótháton érkező vendégek kényelmét szolgálja. Bükkmogyorósd és Uppony térségében olyan pihenőhelyek épültek, amelyek szinte valamennyi közlekedési eszközzel jól megközelíthető.

Két településen

A turisztikai fejlesztés Uppony és Bükkmogyorósd községeket érinti, ahol korszerű, minden igényt kielégítő szolgáltatópontokat építettek ki egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően - fogalmazott dr. Bárdosné Dudás Viktória, projektmenedzser. - A megállókban mosdók, pelenkázó, tusoló, esőbeálló és teakonyha is szolgálja a turisták kényelmét. A csomópontokban szalonnasütőket és kerékpártárolókat is kialakítottak, amelyek akár lovak elhelyezésére is alkalmasak. Bükkmogyorósdon szabadtéri kemence és bográcsozó is várja a turistákat. A szalonnasütő helyek illetve a bogrács állványok a hosszabb tartózkodási időt is kiszolgálják, és a vándortáborok napközbeni étkezési helyéül is szolgálnak.

A 73 millió forintos beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a két településen több turista álljon meg, amely lehetőséget ad a helyi vállalkozóknak is a bemutatkozásra. A pihenőpontokon a tervek szerint szemléletformáló, ismeretterjesztő rendezvényeket, és előadásokat is szerveznek majd, de ezek a helyszínek arra is jó lehetőséget kínálnak, hogy a környék épített és természeti értékeit is bemutassák.