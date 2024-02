Péccsel együtt összesen 180 millió forintot – 470 ezer eurót – nyert a 100 klímasemleges város misszió pilot projektjén. A kísérleti projekt célja az, hogy a megvalósítás során a város lépésenként átálljon a klímasemlegességre, és a helyi emberek szemlélete is előtérbe helyezze a zöld Miskolc gondolatát. Az átállás elsősorban a lakossági energiafogyasztást, a közlekedést, a hulladékgazdálkodási szokásokat érinti. A Horizont Europe programtól érkezik a finanszírozás a kétéves, májusban induló kezdeményezéshez. A pilot projekt Miskolcon és Pécsett egyaránt egy-egy mintaterület klímasemleges átállására koncentrál.

Veres Pál polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: a projekt hosszú évtizedekre meghatározhatja a városfejlesztés irányát. Így kirajzolódhat egy élhetőbb, zöldebb, otthonosabb város képe, és ez hatással lehet az agglomerációra, magára a régióra is. Veres Pál szerint márciusban aláírják majd a klímaszerződést, amely deklarálja a város hosszú távú elkötelezettségét a célok iránt, ez egy komoly vállalás a zöld jövő felé. A polgármester úgy látja: ez az irány hozzájárulhat ahhoz, hogy a megállítsa a fiatalok elköltözését a városból és a térségből.

A Győri kapu lesz az akcióterület

Varga Andrea alpolgármester szerint ezzel az innovációs iránnyal Miskolc bekapcsolódhat az európai zöld törekvések vérkeringésébe. Az elért eredményeket, tanulságokat Péccsel is megosztják majd, ahol hasonló szellemben zajlik a város klímasemlegessé alakítása, a két város rengeteget tanulhat egymástól. Az alpolgármester beszámolt arról, mit jelent, hogy jelenleg egy pilot projektről van szó. Először egy kis területen próbálják ki a klímaátálláshoz szükséges változtatásokat, majd siker esetén később kiterjesztik az egész városra. Ehhez a Győri kaput választották akcióterületnek.

Az épületenergetikai adatokból kiderül, mit tehetnek a klímamentességért a cégek és a városlakók, több épülethatékonysági vizsgálat által. A háztartások is javaslatokat kapnak majd a klímasemleges átállás kérdésében, hogy a miskolciak egyéni szinten is tehessenek a zöld jövőért. Mert a lakosság zöld szemléletformálása központi szerepet játszik a pilot projektben, csak így érhető el a klímaadaptív jövő. A célokat digitális platform, zöld iroda segíti majd, amely adatalapú elemzésekkel támogatja a lakosság energiafogyasztását.

Varga Andrea szerint a másik lényeges terület a közlekedés zöldebbé alakítása lesz, a közösség igényeivel és szükségleteivel összhangban. Legalább ilyen fontos területet jelent a jövőben a lakossági energiafogyasztás és a körforgásos gazdaság újragondolása. A projektbe a kezdetektől bevonták a Miskolci Egyetemet, a HÁRFA Alapítvánnyal együtt.

A projekt sikeres megvalósulását digitális platform és a helyiek energiaátállását támogató adatalapú iroda segíti majd, workshopokkal és tanácsadással együtt.