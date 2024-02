Mint ismeretes, 2024-ben is keresik a legjobb dalt Magyarországon. A Dal 2024 előválogatójában 60 produkciót hallgatott meg a zsűri, majd kialakult a Duna dalversenyének 40-es mezőnye.

Az „Együtt egyedül” című szerzeményünk bejutott A DAL című műsor, TOP40-es mezőnyébe – írja közösségi oldalán a HERE WE ARE (HWA) együttes.

A három fős banda 2018 márciusától zenél együtt a jelenlegi felállásban, stílusa pop-rock. A HERE WE ARE tagjai ismerősek lehetnek, hiszen többségük más bandákban is aktívan közreműködik.

Ritka az olyan csapat, ahol nem kerülnek az előadók alkotói válságba, a srácok szerencsére ezt az érzést még nem tapasztalták meg, ugyanis mindig van miről írniuk. A tavasztól őszig tartó időszakban a koncertekre és fesztiválokra koncentrálnak, télen pedig a zenék megalkotása a cél.

A beavatott

A HWA csapatának 2019-ben jelent meg az első nagy lemeze, amelyen 10 dal hallható és a „Lámpás” albumnevet viseli. A zenekar igyekezett minden hónapban egy új dallal és egy videóklippel is meglepni a rajongóikat, és ezáltal fokozni a kíváncsiságukat. Mindig előre dolgoznak.

A zenekar országszerte koncertezik, de vármegyénkben szeretnek a leginkább játszani, hiszen itt a legismertebbek. Nem véletlen, hiszen a srácok tősgyökeres borsodi fiatalok. A banda igyekszik újabbnál újabb meglepetéssel készülni rajongóik számára. A bandában családtagként tekintenek egymásra, hiszen nem csak zenésztársak, hanem barátok is. A srácok szeretnek minél több közös programban részt venni együtt.