Miskolcon a Szűcs Sámuel utcában – a Búza tér közvetlen közelében – egy Panzerhaubitze 2000 (PZH 2000) önjáró löveget és egy Gidrán páncélozott harcjárművet is megtekinthetnek az érdeklődők. Hazánkban a Gidrán névre keresztelt Ejder Yalçın harcjámű része a Magyar Honvédségben megkezdődött kultúraváltásnak, amelynek az a célja, hogy szükség esetén modern, bátor, innovatív, hi-tech haderő védje meg Magyarországot és az ország állampolgárait. Gidrán a mezőhegyesi ménesben kitenyésztett magyar lófajták egyike, ami – egy 2014-es országgyűlési határozat alapján – nemzeti kincsnek számít. Hazánkban e magyar huszárló után nevezték el az Ejder Yalçın többcélú, moduláris páncélozott harcjárműveket. A Panzerhaubitze 2000 röviden PzH 2000, német önjáró tarackágyú. Napjaink egyik leghatékonyabb tüzérségi eszköze, amelynek jeles bizonyítéka, hogy a kezdetben a német fegyveres erők számára kifejlesztett önjáró löveget mára több ország is alkalmazza. Számos korszerű berendezésének és magas fokú automatizáltságának köszönhetően figyelemre méltóak tűzgyorsasági, csőhosszának köszönhetően pedig pontossági paraméterei, emellett öndiagnosztizálásából fakadóan alacsony a karbantartási igénye is. A program helyszínén felállított toborzó ponton minden a szolgálatvállalással kapcsolatos információt megtudhatnak az érdeklődők és azok, akik katonának szeretnének jelentkezni a Magyar Honvédséghez.