Lassan négy esztendeje, hogy kihasználatlanul áll a szépséges környezetben lévő füzérradványi Károlyi kastély. Mint ismeretes, ezt megelőzően itt egy szanatórium működött, ahová az ország minden részéből érkeztek a gyógyulni vágyó beutaltak – írta három évtizede az újság. A beszámoló felidézte: 1989-ben jelentkezett Károlyi László gróf, hogy hasznosítaná az egykori családi tulajdont. "Aztán telt múlt az idő, s most, napjainkban ismét hazatért Angliából, hogy bérbe vegye a birtokot. Amennyiben elképzelései szerint alakulnak a papírügyek, és sikerül a 99 évre szóló bérleti szerződést megkötnie, úgy hazatérne külhonból, s az egyik villarészben rendezkedne be. Ami a többi épületrészt illeti, abból pedig ötcsillagos szállodát alakítana ki - befektetőkkel közösen. A tervek szerint ezeket hosszabb távra adná bérbe külföldieknek" – foglalta össze a híradás. Károlyi László kárpótlási jegyeiből szerette volna megvenni a környező területet is, ahol a vendégek vadászhattak, túrázhattak volna.