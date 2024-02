Az Oscar-díjas Saul fiát és a Napszálltát jegyző Nemes Jeles László a magyar Pioneer Pictures gyártócéggel forgatja Árva című új filmjét, melyet családjának története ihletett. Budapesten már javában folyik a szereplőválogatás, melyet hamarosan kiterjesztenek vidékre, valamint Erdélyre és Kárpátaljára is. Az Árva forgatása várhatóan 2024 nyarán kezdődik, a film magyar-francia-német-brit koprodukcióban készül.

A produkció minden követ megmozgat, hogy megtaláljon egy 10–13 éves fiút a főszerepre és kiemelt szereplőnek egy 10–13 éves lányt, tájékoztatta portálunkat közleményében Kubik Elvira, a film sajtófőnöke.

Családjának története

A közlemény Nemes Jeles László rendező szavait is idézi: „A családom története miatt különösen fontos nekem ez a film. Évek óta foglalkoztat a második világháború utáni világ, az emberi sorsok titka és útvesztője a huszadik század elnyomó rendszereiben. Egy gyerek szemszögéből különösen érdekes az emberek lelkébe is beszüremkedő diktatúra - főleg, ha a gyerek családi története egy görög tragédiára emlékeztet, mint filmünkben. Az Árvában örömmel dolgoznék egy olyan ösztönös, fiatal tehetséggel, akinek ez a szerep szinte a vérében van - nem akadály, ha sosem volt eddig kamera előtt. Arra bátorítanék mindenkit, aki érez magában kedvet, erőt, indíttatást, hogy egy pillanatig se várjon, jelentkezzen a válogatásra, akkor is, ha eddig inkább zárkózott volt! Bízom benne, hogy mihamarabb megtaláljuk a főszereplőt, akire úgy fogok tekinteni, mint egy alkotótársra.”

Nemes Jeles László forgat

Fotó: Bartha Máté

A film 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. A város és lakói alig tértek magukhoz az 56-os harcok óta. Andor egy 12 éves kisfiú, akit anyja nevel egyedül. A fiú azzal a reménnyel nőtt fel, hogy a háborúban eltűnt édesapja egyszer majd visszatér.

Különleges film születhet

Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó apjának tekinteni az idegent. A férfi azonban beköltözik hozzájuk és a fiú kénytelen leszámolni illúzióival. Miközben az anya és fia közötti szakadék egyre mélyül, Andor elhatározza, hogy bármi áron, de megmenti családját a férfitől.

Kemény Ildikó producer elmondta: „Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy producere lehetek Nemes Jeles László új filmjének. Egy másik közös projektünknek köszönhető, hogy László ezt a számára egyik legfontosabb, családjáról szóló témát is megosztotta velem. Bízom benne, hogy ebből a kiváló témából és forgatókönyvből egy olyan különleges film születik, amely a hazai és a nemzetközi közönséget egyaránt megérinti.”

Az Árva forgatókönyvét Nemes Jeles László rendező és Clara Royer együtt jegyzik. Producerei Kemény Ildikó és Szále Ferenc, operatőre Erdély Mátyás, jelmeztervezője Flesch Andrea, hangmestere Zányi Tamás, vágója Politzer Péter, casting directora Zabezsinszkij Éva.

Magyar-francia-német-brit koprodukció

A Nemzeti Filmintézet támogatja a film gyártását, az Árva magyar-francia-német-brit koprodukcióban készül. A Pioneer Pictures brit (Good Chaos), francia (Agat Films) és német (Pallas Film) partnerekkel dolgozik együtt.

A Nemes Jeles László rendezte Saul fia a magyar filmgyártás történetében még soha nem látott díjesőben részesült. Többek közt 2015-ben elnyerte a cannes-i nagydíjat és első magyar alkotásként a Golden Globe-díjat, 2016-ban elhozta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat, majd 2017-ben a BAFTA díjat is - a Saul fia történelmet írt.