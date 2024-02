Újra lehet kezdeni 29 perce

Görögkatolikus püspök tartott lelki gyakorlatot a miskolci börtönben

Karácsony után sokan elgondolkodnak, hogy vajon mit hoz majd a következő év. Ez a kérdés a fogvatartottakat is foglalkoztatja. Ők ugyan be vannak zárva, de számukra is fontos, hogyan alakul a jövőjük.

Forrás: BAZV BVI

A börtönben töltött idő alatt van idejük megtervezni, hogyan szeretnék folytatni, újra kezdeni az életüket. Ebben próbál segítségükre lenni az intézet lelkésze, aki a múlt héten meghívta Dr. Orosz Atanáz görögkatolikus püspököt, hogy tartson lelki gyakorlatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában elhelyezett fogvatartottak részére. Dr. Orosz Atanáz elmondta – mint azt az evangélium is hirdeti –, hogy nem szabad feladni, ki kell tartani. Isten mindenkit szeret és megbocsát a bűnösöknek, hiszen ő jelen van a börtön falain belül is. Mindig újra lehet kezdeni. Meg kell találni a helyes utat ahhoz, hogy az ember révbe érjen.

