Idén újra visszatért – immár nyolcadik alkalommal - a Fülöpről, a különc gólyáról elnevezett télbúcsúztató futóverseny szombaton Bodrogkeresztúron.

- A Fülöp nem csak egy futóverseny, de remek lehetőség, hogy a tél végén egy igazán hangulatos, szabadtéri rendezvényen nagyszerű emberek társaságában töltsd az idődet – fejtette ki köszöntőjében dr. Koncz Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes.

Gólyajelmezben is futottak

Fotó: Bujdos Tibor

Fülöp történetét ismertetve felhívta a figyelmet a közösségépítés, a fiatalok helyben maradásának fontosságára, ők akár a híres gólyáról is példát vehetnek, aki soha nem hagyta el a települést - hangsúlyozta.

Minden korosztálynak

Rozgonyi István polgármester minden segítőnek, résztvevőnek megköszönte a támogatást és már most jelezte: 9.0 futóverseny is lesz.

Kovács Gyula a Bodrogkeresztúr Jövőjéért Egyesület – a verseny rendezője – elnöke elmondta: a verseny távja öt kilométer, melynek a végén található egy emelkedő. Ifjúsági, felnőtt, és senior kategóriákban hirdetnek eredményt. Sőt az ovisoknak is tartanak egy 300 méter hosszúságú futamot. A befutónál kis vendéglátás várja a versenyzőket akik mintegy négyszázan vágtak neki a versenynek. Miskolcról, Debrecenből érkeztek futók, de Szlovákiából is rendszeresen ellátogatnak, sőt az idén Olaszországból is érkezett versenyző – tudtuk meg.

Nyíregyházáról érkeztek

Baraksó Eszter Nyíregyházáról jött barátnőjével és Harry nevű kutyájával. A versenyzőktől csak a golden retriever volt izgatottabb, hangos ugatással üdvözölte a kutyatársakat. Eszter már volt korábban is itt, teszik nekik ez a verseny szívesen látogattak ismét el Bodrogkeresztúrra.

Baraksó Eszter Nyíregyházáról jött barátnőjével és Harry nevű kutyájával

Fotó: Bujdos Tibor

Hrenkó László a 65. évében van, ő senior korosztályt képviselte és szintén Nyíregyházáról érkezett. Gyerekkorától fut, profi tájfutóként többszörös magyar bajnoki címmel büszkélkedhet, így ez a táv igazából meg se kottyan neki és szintkülönbséghez is hozzá van szokva.