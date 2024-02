Mint a boon.hu elsőként számolt be róla kikéri a Földes Ferenc Gimnáziumot a tankerülettől a Miskolci Egyetem, így ez a középiskola egyetemi fenntartásba kerülne. A kezdeményezésről már szavazott a tantestület is, és a szülők is támogatták az ötletet.

A miskolci közgyűlés is tárgyalt az ügyről és úgy foglalt állást, hogy tudomásul veszi, hogy a Miskolci Egyetem működteti tovább - még nem ismert időponttól kezdve - a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumot. Az iskolának helyet adó ingatlan az önkormányzat tulajdonában van, és semmiféle kár nem éri azzal a várost, ha változik az intézményfenntartó kiléte.

Felsőbb szinten is dönteni kell

Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora portálunknak nyilatkozva azt mondta, hogy döntéselőkészítési folyamatban van a Földes gimnázium ügye. „A végső döntés minisztériumi szinten születik meg. Amennyiben a belügyminiszter úrtól támogatást kapunk erre, május 31-ig le kell bonyolítani az átadás-átvételhez szükséges előzetes minisztériumi tárgyalásokat. Aztán a nyári átállást követően 2024. szeptember 1-től a Földes Ferenc Gimnázium az egyetem fenntartásába kerülhet. A Földes tantestülete életében ez azt jelentené, hogy a rektor az iskola igazgatójának a munkáltatója lenne, az iskola dolgozóinak továbbra is a gimnázium igazgatója maradna a munkáltatója” – tudtuk meg a Miskolci Egyetem rektorától.