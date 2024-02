A Búza téri piacra belépve szinte majdnem a bejáratnál igényes standokon friss, ropogós zöldségek és gyümölcsök kínálják magukat megvételre. A stand mögött álló eladótól megtudom, hogy a háziasszonyok általában péntek, szombaton hajnalban vagy délelőtt szerzik meg a főzéshez szükséges hozzávalókat.

Elsősorban zöldségeket vásárolnak a húslevesbe de mivel egyre népszerűbbek a rakott ételek, a főétel is sok esetben ezekből készül. Elmondása szerint ő nagyon szereti a hagyományos vasárnapi ételt, a húsleves rántott hús kombinációt, olyannyira- mutatva az előtte álló papírtányérra – hogy nem csak hétvégén fogyasztja. Mikor arról kérdezem, melyik zöldség fogy ilyenkor a legjobban és melyik a legolcsóbb, a főnökéhez irányít.

Kevesebbet vásárolnak az emberek

A zöldséges standokat üzemeltető család immár 1991 óta van jelen a piacon, a felújított csarnokban tizenhat éve, 2008 óta tevékenykednek. Az üzletvezető úgy látja, hogy az árak öt-hat éve annyival nem drágultak, egy kiló sárgarépa most is öt-hatszáz forint, és évekkel ezelőtt is ennyi volt. A legnagyobb problémát inkább abban látja, hogy a téli időszakban a megemelkedett rezsiárak az emberek pénztárcáját nagyon megviselik, többször meggondolják, hogy mit és miből főznek. Egy dolog biztos, hogy kevesebbet vásárolnak. Ráadásul egy téli időszakban a kiskereskedők nem tudják felvenni a versenyt a multikkal árban, ellenben a nyárral, amikor sokkal olcsóbb árukészlettel tudnak kijönni, mert a kistermelőktől közvetlenül szerzik be az árut.

Árban nem a húsleves a nyerő

Répa, zöldség, karalábé, zeller, kelkáposzta, karfiol, burgonya - sorolja a legnépszerűbb zöldségeket, amelyek elengedhetetlenek a húsleves elkészítéséhez és természetesen a hús. Gyors számolás után megállapítja, hogy egy húsleves elkészítésénél egy négytagú család esetében nyolc és tízezer forinttal lehet nyugodtan számolni. Lehet egy spórolási trükk, hogy az ügyes háziasszony a főt húst feltálalja főételként, csinálva hozzá egy paradicsomszószt vagy fokhagymamártást tört krumplival. A rakott zöldség is lehet egy jó választás, de itt megemlíti, hogy a cukkini és padlizsán kilója most ezerötszáz-ezerhatszáz forint. Egy ilyen menü esetében egy négytagú család számára ötezer-hatezer forintba is belekerülhet az ebéd. Családjuknál a kedvenc ha olcsóbbat és finomat kell főzni, akkor a tésztafélék - káposztás tészta, krumplis tészta, sztrapacska, sorolja. A káposztás tészta például kihozható ezer-ezerötszáz forintból: egy fél kilós tészta, ami jobb minőségű, hatszáz és hétszáz forint között van, egy fej káposzta háromszáz-háromszázötven forint, ehhez jön egy kis olaj és egy kis fűszer.

Fontos a jó alapanyag

Tamasova Gabriella családi vállalkozásban dolgozik a piacon eladóként. Vállalkozásuk A2-es tejjel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy laktóz-, tejfehérje- és tejcukor érzékenyek is fogyaszthatják ételeiket és italaikat. Termékeik kifejezetten visszahozzák a régi házias ízeket a vevőik nagy örömére, a hozzájuk járó háziasszonyok nagyon szeretik a náluk kapható tejet, kefírt, tejfölt és tejszínt, mert különlegesebb ízt ad az ételnek.

Gabriella sokat beszélget vevőivel, és gyakran megvitatja, hogy kinek milyen főzéssel kapcsolatos tippje van. A párjával szívesen fogyasztják például a túrós tésztát, ami bár nem a legolcsóbb, de gyorsan elkészíthető. Kiszámolja, hogy a túró és a tejföl kilencszáz forintra jön ki, a negyed kilós tészta négyszáz forint, így egy főétel megvan ezerháromszáz forintból kettőjük számára. Ha levesről van szó, sokszor készít erdei gyümölcskrém levest, ami fagyasztott erdei gyümölcsös mirelit mixből és az általuk forgalmazott tejszínből készíti el, és kétezer-kétezerötszáz forintból kihozható.