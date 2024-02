Miskolc több mint két éve vár erre, amióta a patinás gyógyszertár tulajdoni vita miatt bezárt, majd a muzeális berendezés kibontatását, elszállíttatását kezdeményezte az olasz tulajdonos. Fedor Vilmos alpolgármester sajtótájékoztatón jelentette be, hogy tárgyalást folytatott Brúnó Bigattonnal, és ennek eredményeként újra kinyithat az Aranyszarvas patika. Az olasz üzletember tulajdonában van többek közt a patikatömb, és az egykori Aranycsillag szálló épülete is. A megbeszélésen az olasz tulajdonban lévő többi ingatlan sorsáról is döntöttek. Mind az önkormányzat, mind Brúnó Bigatton örömmel fogadta, hogy megindultak a tárgyalások, és az olasz üzletember arról is meggyőzte a város képviselőit, hogy részt szeretne venni a város életében, a belváros rekonstrukciójában. A városvezetés pedig kifejezte szándékát Miskolc értékeinek a felújítására, megőrzésére