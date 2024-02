Ebből az alkalomból, a fesztivált megelőző kísérőprogramként, tovább folytatódik a CineFest 20 jubileumi programsorozat, melynek keretében az elmúlt évek filmfesztiváljain nagy sikerrel vetített filmekből álló válogatás tekinthető meg a Művészetek Háza Uránia és Béke Art Mozitermeiben - tájékoztatott az üzemeltető CINE-MIS Nonprofit Kft..

2024. február 15-21. 17:00 Béke Art Moziterem:

És a király így szólt: Milyen csodás szerkezet! magyarul beszélő svéd-dán dokumentumfilm, 88 perc, 2023 (16 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Axel Danielson és Maximilien Van Aertryck

Az első kamerát 1895-ben találták fel, ma mintegy 45 milliárd kamera működik világszerte. A fim rendkívüli utazás a 19. század végétől az Instagramig és a közösségi médiáig bezárólag. Az alkotók régi filmhíradókból, propagandafelvételekből, ismert és népszerű közösségi média videókból állították össze filmjüket. Kritikus hangon keresték arra a választ, hogy miben rejlik a kamera és a képek ereje, milyen társadalmi következményekkel járnak a világ előtt megosztott felvételek, milyen hatást gyakorolnak nézők millióira a megtekintett vírusvideók, lájkvadász-kattintékony kisfilmek.

2024. február 15-21. 19:30 Uránia Art Moziterem:

Szegény párák feliratos amerikai-ír-angol film, 141 perc, 2023 (18 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Yorgos Lanthimos Szereplők: Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo Yorgos Lanthimos új filmje elképesztő történet Bella Baxter fantasztikus fejlődéséről.

A fiatal nőt a zseniális elméjű és szokatlan módszereket alkalmazó tudós, Dr. Godwin Baxter hozza vissza az életbe. A férfi védelmét élvezve, Bella vágyik a tudásra. Szomjazza a világ dolgait, így elszökik Duncan Wedderburnnel, a dörzsölt és züllött ügyvéddel, s ketten együtt kontinenseken átívelő, szélsebes kalandra indulnak. Korának előítéleteitől szabadon, Bella roppant iramban fejlődik, hogy szándékának eleget téve kiálljon az egyenlőség és szabadság mellett.

Fotó: Yorgos Lanthimos

2024. február 24. 17:00 - Béke Art Moziterem:

A döntés magyar dokumentumfilm, 81 perc, 2022 Rendező: Ugrin Julianna és Vízkelety Márton Robi fiatal római katolikus pap, aki a cölibátus fogadalma ellenére az elmúlt években egy szeretetteljes családot is alapított három kisgyermekkel. Most eljött az idő: döntenie kell, és a választás szinte lehetetlen a közösség és az apát hiányoló család között. A vetítést követően a Miskolcon működő Kinodomino által szervezett workshop keretében beszélgetésre kerül sor a film kapcsán, a Művészetek Háza Kávézójában. A film megtekintése ingyenes.

2024. február 29-március 6. 19:30 - Béke Art Moziterem:

Tökéletes napok feliratos japán - német film, 123 perc, 2023 (12 éven aluliak számára nem ajánlott) Rendező: Wim Wenders Szereplők: Kôji Yakusho, Yumi Asô

Hirajama Tokióban dolgozik, munkája során mosdókat takarít. A férfi láthatóan elégedett egyszerű, harmonikus egyhangúságban telő életével, és örömet lel az élet apró csodáiban. Szabadidejét a zene és a könyvek iránti szenvedélyének szenteli, emellett rajong a fákért is, amelyeket féltve gondoz és állandóan fényképez is. Váratlan találkozások sorozatán keresztül fokozatosan egyre több minden derül ki a múltjából. Wim Wenders alkotása a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában mutatkozott be, ahol főszereplőjének, Jakuso Kódzsinak ítélték a legjobb színésznek járó elismerést. A film az ökumenikus zsűri díját is megnyerte.