II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. a betegek világnapja. Onnan ered, hogy 1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdes-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott.

Lourdes-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.” Egyre több templomban február 11-én csoportosan kiszolgáltatják a szentséget azoknak, akik előzőleg kérik azt.

Kiemelkedő esemény

Természetesen mindez túlmutat az egyházon, ugyanis ez a rendelkezés a nem vallásos emberekhez is eljut, ezáltal is növelve a betegségekre fordított figyelmet, hangsúlyozva a prevenció fontosságát, felhívja továbbá a figyelmünket a legszegényebbek, a betegek, a szenvedők, a kirekesztettek és az elfeledettek szolgálatára. írta lapunkhoz eljuttatott levelében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, akik egy hétfői programjukra is felhívják a figyelmet. mint írják, intézményükben - az Intézeti Lelkészség életében - minden esztendőben kiemelkedő esemény a betegek világnapjáról szóló megemlékezés. Minden esztendőben más-más felekezet rendezi az alkalmat, idén a görög katolikus egyház képviseletében prédikációt mond Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, így lesz ez holnap délelőtt is a kórház „Isteni Irgalmasság” Ökumenikus Kápolnájában.