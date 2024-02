Hogy felismerhető legyen, kinek is bújt a bőrébe a farsangoló, a karakter jellemző jegyeit kell megjeleníteni, a többi szinte mindegy. Ha tehát például rendőr szeretne lenni a kicsi, akkor a sapka, a gumibot, a bilincs vagy a fegyver valamelyike elengedhetetlen kellék, aztán elég bármilyen kék ruha, és máris jelezve van, hogy milyen foglalkozást űz a maskarás. Ezek bármelyike beszerezhető a boltokban, akár nagyáruházakban, de az internetről rendelve is, akár használtan megvásárolva kínálójától.

Korábban volt lehetőség jelmezkölcsönzésre a Miskolci Nemzeti Színház jelmeztárából, ez idén nem áll rendelkezésre. Óvodákban egyéni jelmezeket választanak a gyerekek, de az iskolákban több tíz éve divat a csoportos megjelenítés, például a görög mitológia vagy a ma élő különböző nemzetek kulturális értékei.

Kevesebb időt fordítanak rá

Kérdés még, hogy készítsük vagy vegyük a jelmezt. A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium óvodai tagintézmény-vezetője elmondta, fiúk és lányok körében is népszerűek a szuperhősös jelmezek.

Számtalan jelmez beszerezhető a boltokban

Fotó: Ádám János

„Ma már a kislányoknak is szólnak olyan mesék, amikben egy lány menti meg a világot. De előfordulnak olyan jelmezek is, amik a kicsiket foglalkoztatják, vagy a dalok és mondókák világából vannak: például katicabogár vagy hóember. Sok esetben annyira elfoglaltak a szülők, hogy inkább vesznek jelmezeket, mint készítik azokat. A gyerekeknek azonban teljesen mindegy, hogy egy vett vagy egy otthon készített jelmezbe bújnak-e. Nyilván ha vett jelmezekről beszélünk, akkor előfordul, hogy több is megjelenik ugyanabból a farsangon, de ez egyáltalán nem zavarja az óvodásokat. Saját gyerekkoromból emlékszem olyanokra, amik otthon készültek. Néhány évvel ezelőttről pedig felrémlik egy olyan kisfiú, aki autóversenyzőnek öltözött. A szülők még az autót is köré építették. Vagy volt olyan is, aki robottá vált egy kartondoboz segítségével. Ezek mindig nagyon látványosak, annyira, hogy mind a négy csoportunkban végigvisszük a gyermeket, hogy mutassa be különleges jelmezét. A robotnál úgy érzékeltük, hogy akár több héten át is készíthették ezt a maskarát, annyira igényes munka volt” – mondta Szabó-Gajdos Edina.

Óriási a választék

Húsz éve működik a Tizeshonvédon található Saghma-­Pyrotech Kft., ami az utóbbi években komplett farsangi jelmezeket is kínál.

„A legkisebbeknek van pillangó, méhecske vagy katica, a nagyobb gyerekeknek menő most a hercegnő, a kalóz és a cowboy, de akár a felnőttek is megtalálják a nekik való pilóta-, rendőrnő-, apáca-, női rab- vagy akár a Superman-jelmezeket is. Mivel azonban boltunk partikellékeket és dekorációkat is kínál, a szülők kiváló kiegészítőket találnak a vágyott maskarához. Éppen ma volt bent egy egész család, három gyerekkel, akik közül az egyik kislány Szörnyella de Frász szeretett volna lenni. Neki például találtak parókát, tűzpiros kesztyűt és szipkát is” – mesélte Venczel Vilmos tulajdonos-ügyvezető, aki felsorolt még néhány elengedhetetlen kelléket a farsangra: fejdísz, különféle kalapok és tiarák, álarcok, bajusz és szakáll, vagy teremdekorációhoz egy különleges euró- vagy dollárpénzeső.