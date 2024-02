„Nagyobb baj is történhetett volna” – így reagált lapunknak Tóth Tibor, a Tóth Autósiskola vezetője arra a hetekben megjelent videóra, amelyen az látható, hogy egy suzukis sokkolta a közlekedőket Miskolcon. A sofőr meglepő mutatványba kezdett az Uitz Béla és a Szemere Bertalan utca kereszteződésében: az autós a záróvonalat figyelmen kívül hagyva, az éppen pirosnál álló autósokat megkerülve balra szeretett volna fordulni a szembesávból. A videót több ezren nézték meg, sokan a nemtetszésüknek adtak hangot.

Nagyot hibázhatott a sofőr

Az általunk megkérdezett vezetéstechnikai szakértő szerint vélhetően tévedésből állhatott a sofőr a szembesávban.

„Jól látható a sofőr bizonytalansága, ugyanis rükvercbe is kapcsolt – mondta. Aláhúzta: rendkívül balesetveszélyes, amit a vezető csinált. – A szembejövő autósok jól reagáltak a váratlan helyzetre, ugyanis a külső sávba soroltak, így megelőzve az esetleges ütközést – mondta. A szakértő szerint nagyon veszélyes egy ilyen szituáció. – Ez a forgalmi szituáció is lehet olyan veszélyes, mint például az, amikor valaki az autópályán szembehajt a forgalommal, és sok múlik azon, hogy milyen a szembejövők reakcióideje” – hangsúlyozta.

Lapunk kereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, hogy indult-e az eset kapcsán vizsgálat, ha válaszolnak, közöljük. Korábban mi is részletesen foglalkoztunk azzal, hogy az utóbbi időszakban aggasztó jelenség figyelhető meg az utakon, amely a közlekedésbiztonságot veszélyezteti. Egyre több sofőr vállalja azt a kockázatot, hogy szembehajtson a forgalomban, ahol ez a manőver szigorúan tilos. A figyelmetlenség és az útirányokra való odafigyelés hiánya súlyos veszélyt jelent mind a járművezetők, mind a többi közlekedő számára. Akkori cikkünkben az általunk megkérdezett azt mondta, hogy a helyismeret hiánya lehet az egyik oka, hogy többen szembehajtanak, de a figyelmetlenség is közrejátszhat.

„Ha valaki ilyen esettel találkozik – mint szabályosan haladó – mindenképpen fontos, hogy figyelmeztesse hang- és fényjelzéssel, valamint lassítással, és jobbra kormányzással kerülje el az esetleges ütközést” – hangsúlyozta. A szembehajtásnak számos kockázata van, beleértve a frontális ütközéseket, a karambolokat és az úthasználat szabályainak megsértéséből adódó büntetéseket. A szembejövő forgalommal szembeni hajtás nemcsak az illető vezetőre, hanem a másik irányból érkezőkre is súlyos következményekkel járhat.