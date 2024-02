Magasabb sebességbe kapcsolt a használtautó-piac, idén januárban több mint 74 ezer 900 személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves szinten 12 százalékos, az előző hónaphoz viszonyítva 18,2 százalékos emelkedés – tájékoztatott a JóAutók.hu portál. A DataHouse előzetes adatai alapján a múlt havi majdnem 75 ezres adásvétel a második legmagasabb regisztrált érték, amely mintegy ezer darabbal marad el a történelmi rekordnak számító 2022. márciusi 76 ezres értéktől – közölték.

Lapunk több autókereskedést is megkeresett. Volt olyan, ahol azt mondták: „csend van”. Olyannal is tudtunk beszélni, aki azt a tapasztalatát osztotta meg, hogy némi élénkülést érez, de leginkább a kedvezőbb árkategóriájú autókat keresik.

Burek Szilárd, a Burman Autókereskedés munkatársa azt nyilatkozta lapunknak, hogy ők is élénkülést éreznek, azonban elmarad az országos átlagtól a forgalmuk.

„Mi is azt tapasztaljuk, hogy növekszik a forgalom, vélhetően az ügyfelek korábban visszafogták a vásárlást – mondta. Arról is beszélt, hogy a 2023-as év második fele nagyon gyenge volt számukra, különösen a novemberi és a decemberi hónap. – Korábban, ha a leendő vásárlók nem is vettek autót minden esetben, de a nézelődés jellemző volt, ez a trend azonban megváltozott, most már inkább csak akkor jönnek, ha ténylegesen szeretnének vásárolni” – hangsúlyozta.

Ezeket a típusokat veszik

Hogy milyen típusokat vásárolnak? Az első helyen a Volkswagen állt, a forgalomból való 10,7 százalékos részesedéssel, hajszállal megelőzve az Opelt, amely a piac 10,6 százalékát tudta magáénak. A harmadik Suzuki a havi forgalomból 8,0 százalékkal, a Ford 7,9 százalékkal, a BMW 6,2 százalékkal. A hatodik helyre a Skoda kapaszkodott fel 5,8 százalékos részaránnyal.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója szerint a következő hónapokban derül ki, hogy a mostani kiugrás új trend kezdetét jelzi-e. Az elmúlt hónapokban a havi tranzakciószám a 70 ezres szint közelében mozgott. Az általános piaci környezet idén a kereslet lassú és fokozatos növekedését vetíti előre – fűzte hozzá. A használtautó-piac dinamikus és változatos, számos tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb a használt autók ára. Nagymértékben változhatnak a tarifák az autó típusa, életkora, futásteljesítménye, állapota, valamint az adott piac kínálata és kereslete szerint. Egyes autók, például a keresettebb márkák és modellek általában magasabb áron kaphatók. Szintén meghatározó az autó állapota a vásárlási döntés során. A jó állapotú, jól karbantartott autók általában magasabb áron kaphatók, míg a rossz állapotú vagy sérült járművek olcsóbbak lehetnek.