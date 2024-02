Ma, azaz vasárnap kezdődött el, és február 18-ig tart a Házasság hete. A szervező keresztény egyházak és civil szervezetek egy héten keresztül több mint 50 településen közel 200 programmal hívják fel a figyelmet a házasság, a család értékeire. Mint honlapjukon olvasható: a házasság hete idei mottója: „állandó megújulásban”.

A rendezvénysorozat eseményein azt járják körül, hogyan tudnak a párok a „mai, rendkívül változó környezetben egymásra figyelve, közösen fejlődni, házasságukban megújulni, új közös célokat találni, az új élethelyzetekhez egymással együttműködve alkalmazkodni”.

A rendezvény honlapja szerint több programmal is várják az érdeklődőket vármegyénkben is. Az oldal 4 programot sorol fel, de írják: a Házasság Hete Szervezőbizottsága a központi hivatalos programokon kívül szervezett egyéb eseményekért és azok esetleges programváltozásaiért nem tud felelősséget vállalni.

A vármegyénkbeli nyitóprogram hétfő délután lesz a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola éttermében. Ugyanezen a napon Felsőzsolcán is lesz program: idén is köszöntik majd a jubiláló párokat, a párkapcsolatban élők részére pedig randevúval készülnek. Február 13-án Pál Feri atya: Hogyan őrizzük meg az életkedvünket? A kiégés elkerülése a házasságban címmel tart előadást Krasznokvajdán. Február 15-én a Minőies Alapítvány programja várja az érdeklődőket, február 18-án pedig istentisztelet lesz a rendezvénysorozat oldala szerint a Miskolc-Szirmai Baptista Gyülekezet szervezésében, az előadók Dr. Tolnay Lajos és felesége, Márti lesznek.