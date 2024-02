Az Európai Bizottság felmérést végzett az európai városok életminőségéről, beleértve azt is, mennyire érzik magukat biztonságban a helyiek éjszaka egyedül. Általánosságban a kisebb településeken nagyobb a biztonságérzet, mint a többmilliós lakosságú városokban, azonban bőven akad eltérés utóbbiak között is, számolt be róla a turizmus.com.

Míg az emberek 82 százaléka biztonságban érzi magát olyan városokban, mint Koppenhága, Oviedo és Ljubljana, addig Rómában csupán a 38 százalékuk sétál nyugodtan egyedül éjszaka. Mindemellett alacsony a biztonságérzet Szófiában, Athénban, Ostravában, Isztambulban, Liège-ben, Nápolyban, Marseille-ben, valamint Miskolcon, ahol az elért arány csupán 48 százalék. Budapesten a lakosok 60 százaléka érzi magát összességében biztonságban egyedül éjszaka, míg 2019-ben ez az arány még 67 százalék volt.

Kevesebb bűncselekmény

A mondás szerint az emberek biztonságérzete szubjektív, és sokszor rosszabbnak érezzük a helyzetet, mint amilyen valójában. De mit mondanak a statisztikai adatok: vajon romlott-e, vagy javult a helyzet a bűncselekmények és az áldozattá válások számában? A Központi Statisztikai Hivatal vármegyékre lebontott adatsora szerint míg 2009-ben 24 ezer 428 regisztrált bűncselekményt követtek el vármegyénkben, addig ez a szám 2022-re 12 ezer 852-re, tehát a felére csökkent.

A számok ütemesen csökkentek, viszont 2019-ben és 2021-ben 11 ezer alá is beesett az esetszám. A garázdaságot nézve, ami a legjellemzőbb közterületen elkövetett bűncselekménytípus, azt láthatjuk, hogy a 2009-es 1157 eset 2022-re 975-re csökkent.

Csökkenő áldozatszám

A KSH sértetti adatsorából az látszik, hogy 2009-ben 421 tizennégy év alatti, gyerekkorú áldozatot regisztráltak a vármegyében, ez a szám 2022-re 237-re csökkent – az igazsághoz hozzátartozik, hogy a megelőző három évben 200 alatt volt ez a szám, igaz, azok Covid-korlátozásokkal terhelt évek voltak. A 14–17 év közötti áldozatok száma 524 volt 2009-ben vármegyénkben, míg 2022-ben 211 esetet regisztráltak.

A felnőtt 18–59 év közötti áldozatok száma 9564-ről csökkent 13 év alatt 4795-re. Míg az időskorú, vagyis a 60 éves és annál idősebb áldozatok 2009-ben 2594-en voltak a vármegyében, addig 1413-an 2022-ben.

Hol van az igazság?

Ezek persze vármegyei adatok, de mivel Miskolc a számok tekintetében mindig az élen jár és relevanciát mutat a vármegyei adatok alakulásával, így lehet következtetéseket levonni. Eszerint bűncselekmény és áldozat is egyre kevesebb volt a vármegyében az évek előrehaladásával, ahogy azt a rendőrség is kommunikálja minden év elején az előző évi összefoglalók közreadása alkalmával.