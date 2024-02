Lehet ahhoz ragaszkodni, hogy ugyanolyanná épüljön vissza, mint volt? Hiszen azóta más, talán jobb építőanyagokat is feltaláltak.

Azok az alapanyagok, amikből annak idején építették, még megvannak most is: ragaszkodunk ahhoz, hogy teljesen korhű legyen. A növényzet nem tudjuk, milyen volt, azt majd a kertészek eldöntik később. A csigákat, amik hiányoznak az oszlopfőről, csak restaurátor anyagokkal lehet újra kipótolni, felépíteni. Nem lesz kívülről szigetelve, ugyanúgy vissza lesz hálózva, vakolva, hagyományos módszerekkel, mint amilyen annak idején volt. Nem lesznek műkonzolok, csipkék rajta, ami eredetileg gipsz volt, az most is az lesz, ami kő vagy műkő, ugyanolyan anyagból épül vissza.

Mennyi idő alatt lehet elvégezni ezt a munkát?

Megmondom őszintén, hogy nem tudom. Ebben az évben a homlokzatot újítjuk fel, utána a régi kőfalakat nézzük át, ahol hiányoznak a kövek, pótoljuk. A kerítésekre ugyanez vonatkozik. Kérte Bence a segítséget a kandeláberekben is, amiket sajnos szintén megevett az idő. Ehhez vasas szakembereket vonunk be. Bence is hosszú időben gondolkodik. Arra törekszünk azonban, hogy május végére elég látványos legyen már a munka. Hamarosan elkezdjük a sablonokat gyártani, amikbe ki tudjuk önteni az új elemeket.

A foglalkozása kőfaragó, kőszobrász, mondják, ön az egyetlen a vármegyében, aki régi épületek felújítására szakosodott . Igaz lehet ez?

Az egyetlen, aki dolgozik, mert van más is, aki miskolci: Kovács István. Éli a nyugdíjas életét, néha szokott szakérteni különböző felújításoknál, de nincs más rajtunk kívül a vármegyében.

Hogyan választja valaki ezt a szakmát?

Egyrészt művészlélek vagyok, a másik, hogy sok pénzt akartam keresni. Anyámnak voltak nagyon gazdag sírköves, kőfaragó ismerősei Szikszón és környékén. Akkor úgy gondoltam, én is kőfaragó leszek, és gazdag. Van rá lehetőség, ha az ember azt az utat választja, de amikor restaurál, helyreállít az ember, amikor inkább a minőségre megy rá, az két különböző a világ.

Milyen jellegű munkát végez?

Nagyon pepecs. Előfordul, hogy egy 5-ször 7 centis területen dolgozik az ember három napot. Ennyi idő alatt ki lehet festeni egy két és fél szobás lakást, nem egy joghurtosdoboznyi területet helyrerakni. Sziszifuszi munka, molyolós, aki ideges fajta, ne ezt a munkát válassza.

Milyen megrendelései vannak?

Épületek rendbe rakása, helyreállítása. Faraghatnék szobrokat is egyébként, ha azt választanám, de inkább a régi épületek vonzanak. A városban is nagyon sok épület van rossz állapotban, peregnek a stukkók, egy héten belül három is, meg bizonyára sokan emlékeznek a tragédiára a Centrummal átellenben…

Ujpál Zsolt a Rákóczi utca 25. szám alatti ház felújításán is dolgozott

Fotó: Ádám János

Igen, több mint tíz éve történt, amikor egy férfi fejére esett egy stukkó…

Így van. Szeptember elején jártam az önkormányzatnál, megkerestem Szopkó Tibor alpolgármestert. Tettem neki egy ajánlatot, hogy az egyesületemmel nagyon szívesen kézbe veszem a teljes sétálóutcát, az épületek stukkóinak a felújítását, szervezek rá embereket, kiképzem őket. A legégetőbb épületekkel kezdenénk, aztán haladnánk egy szisztéma szerint. Fontos lenne ez, mert manapság ha leesik egy ilyen épületdísz, akkor kihívják a tűzoltókat, a katasztrófavédelmet, ők gyorsan levernek mindent. Ezzel azonban megbontják a háznak azt a felületét, ami eddig a vizet elzárta, aminek következményeként majd beázik az ingatlan. Az lenne a megoldás, hogy a leverés, lebontás után helyreállítanánk, ezt kínáltam lehetőségként az alpolgármester úrnak. Örült neki, mondta, csinálunk egy bejárást, de azóta nem történt még semmi. Bízom benne, hogy fog.

2021-ben akkor beszéltünk, amikor restaurálta a Rákóczi utca 25. szám alatti ház stukkóit. Volt annak a munkának folytatása?

Elkészült, szépek lettek, de ennyi. Én az egész Széchenyit felújítanám, ha úgy adódna. Fiatalként naivan fantáziáltam róla, hogy szívesen lennék a város kőfaragója, nem dolgoznék sehol, csak a városnak, adnának nekem egy pici lakást a belvárosban, biztosítanák, hogy tudjak mit enni, és akkor én teljes mértékben elmolyolnék. Csatlakoznának hozzám az értékmentő emberek – aztán elengedtem ezt a részét. Pedig volna munka elég a miskolci főutcán. Több életen keresztül.