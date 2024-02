Két napon keresztül szakmai programokon és a témába vágó kísérőrendezvényeken vehet rész az a közel száz építész aki, regisztrált az eseményre.

„Időkapszula” épületek

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium-építészeti államtitkára közöntőjével indult a program, aki országos főépítészként a nyitó előadásban is megosztotta a hallgatósággal gondolatait.

„Egy alkotás értéke nem a múló korszellemben, hanem az alkotói minőségben az útkeresésben és a településképben gyakorolt hatásában érhető tetten” – fogalmazott az államtitkár. Külön örömét fejezte ki, hogy a tavalyi év végén befejeződött Miskolc korábbi tévétornya, az avasi kilátó felújítása. Hangsúlyozta, hogy épületeink történelmünk, épített örökségünk részét képezik, nem beszélve arról hogy fenntarthatósági szempontból is el kell kerülni minden felesleges bontást. Az épületek egyfajta „időkapszuláknak” is nevezhetők, fogalmazott, hiszen az építészet a társadalom tükre. A minőséget azonban nem a stílus határozza meg. A hatvanas-hetvenes évek szocialista törekvései nyomott hagytak a korszak építészetében is. Nem szabad azonban azt a hibát elkövetni, hogy indokolatlanul ódivatúnak és stílustalannak ítélt épületek lebontás áldozatai legyenek. Azt sem szabad elfelejteni véleménye szerint, hogy az építészetben mindig lesznek új irányok, amitől egy település jövője függ. Hangsúlyozta: a tavaly decemberben elfogadott, a Magyar Építészetről szóló törvény szinten rögzíti az építészeti örökség megóvásának és méltó hasznosításának elvét. Az idei évben a vonatkozó rendeletek kidolgozása történik, amelyek biztosítják, hogy Magyarország építészeti örökségeit, a hatvanas-hetvenes éveket is ideértve megőrizzék. Ehhez a munkához elengedhetetlen a kor építészeti örökségének értékelése, azoknak az értékeknek a számba vétele, amelyhez a mai nap és egyéb ilyen alkalmak tudnak nagyon nagy lépést és segítséget nyújtani.

Lokálpatrióta környezet

Veres Pál, Miskolc polgármestere megköszönte az államtitkár felvezető előadását. Külön örömét fejezte ki, hogy hatalmas érdeklődés övezi a programot: közel száztizen regisztráltak a konferenciára.

„Ahhoz hogy várost építsünk, elsőként embert kell építenünk. Lokálpatrióta, környezet- és öntudatos polgárokat, akik aztán közösségeket építenek, amelyből felépül és megáll maga a város is” – fogalmazott.