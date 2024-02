Nemcsak nyáron, hanem télen is címmel közölte szerzője beszámolóját a megyei napilap. Az újság a tapolcai játszótérről tudósított – míg a gyerekek játszottak, a szülők beszélgettek. A környezet a vasárnapi ejtőzéshez szomorúnak mutatkozott: ott egy csónakhinta fél lengőtartóval, odébb egy kopott forgóhinta olajozatlan hangja sír fel. Valaki megjegyezte: ilyen volt már nyáron is. Akadt, aki realistán állt hozzá: használat közben elhasználódik az otthoni játék, mire jött a válasz: törődni kellene vele. Innen pedig kitágult a látómező, a szó Tapolca egészére terelődött: jobban kellene törődni a népszerű üdülőhellyel is. Télen is nyitva tarthatnának például az ajándékboltok, még akkor is, ha nem kifizetődő - hiszen Tapolca már kinőtte az idényjelleget.