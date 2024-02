A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményében működő hat iskolába (jogi iskola, közgazdasági iskola, MCC-Mindset pszichológia iskola, média iskola, nemzetközi kapcsolatok iskola, társadalom- és történelemtudományi iskola) felvételt nyert hallgatók egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez csatlakozhatnak, és rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek. Az egyedülálló képzési programra április 14-ig lehet jelentkezni, írja közleményében a Mathias Corvinus Collegium (MCC).

Egyedülálló, személyre szabott képzés

Az immár több mint 7300 hallgató képzését végző, idén 28 éve működő kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az ország határain kívül is biztosít ingyenes foglalkozásokat a legtehetségesebb magyar fiatalok számára, olvasható a közleményben. Írják: az MCC Egyetemi Programja (EP) Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést nyújt, és iskolánként, valamint szakterületenként elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt támogatja a hallgatók karrierútját. A diákok közül nem kevesen már általános iskolás koruktól kezdve az MCC tanulói, így az intézmény teljes képzési palettájában részt vettek. Számukra az MCC-s életút nem csak szakmai tudást, hanem összetartó közösséget, barátokat is adott.

Az MCC Miskolcon

A kollégium közleménye szerint a miskolci fiataloknak és a városnak óriási lehetőséget jelent, hogy az MCC a borsodi vármegyeszékhelyen is elérhetővé tette egyedülálló képzéseit. Miskolcon számos kiváló intézmény található, rendkívül sok tehetséges hallgató tanul. Nekik kínál az MCC a felsőoktatást kiegészítő, magas szintű képzést, nem csupán egy területet érintően, hanem interdiszciplináris jelleggel. Az MCC és a miskolci központ a diákoknak barátokat, egy erős, összetartó és értékeken alapuló közösséget kínál. A képzések során a hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók oktatják, az intézmény lehetőséget teremt a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez, és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít.

Egyre többen vesznek részt a programban

Az EP képzéseire az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, jelenleg Miskolcon csaknem 50 egyetemista diák tanul az intézményél. Az MCC képzései 17 magyarországi és 9 külhoni településen érhetők el, több mint 7300 diák számára nyújtva fejlődési lehetőséget. A programra itt lehet jelentkezni.