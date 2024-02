Idén is megrendezték az úgynevezett ezerversenyt Kisrozvágyon. A különleges kártyajáték szabályait a hagyomány szerint a múlt század elején az Amerikába kivándorolt bodrogköziek találták ki a hosszú és eseménytelen hajóúton és a visszatérők hozták magukkal a faluba. Körülbelül két évtizede éledt újjá ez a kártyajáték, akkor a helyi kocsmában rendezték meg az első versenyt. Idén már 24 kártyajátékos jelentkezett az ezerversenyre, amit a művelődési házban bonyolítottak le – közölte Roják Laura polgármester. Hozzátette: a jó hangulatú rendezvényhez finom pogácsát, töltött káposztát és innivalót is biztosítottak a szervezők. Az idei győztes a többszörös bajnok Fülöp Tihamér Zoltán lett Kisrozvágyról, második helyezést a nagyrozvágyi Vécsi Krisztián szerezte meg, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ugyancsak helyi, alig 15 éves Kenikker Ádám állhatott fel.