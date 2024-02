A februárban tartott szenátusi üléseken 543-an veszik át diplomájukat abból a 704 hallgatóból, akik most végeztek a Miskolci Egyetemen. Szilágyi Roland oktatási rektorhelyettes elmondta, akik nem tudnak részt venni diplomaosztójukon, természetesen ők is megkapják a vágyott papírt, hogy munkába állhassanak.

„Vegyes, hogy ki marad hallgatónk és ki kezdi meg munkáját, tekintettel arra, hogy a diplomaosztókon különböző képzési szinteken adunk át okleveleket. Van, aki felsőoktatási szakképzésben vett részt, de van, aki alap- vagy mesterképzésben, nem beszélve arról, hogy szakirányú továbbképzéseinket is választhatták tanulóink. Ezentúl doktori és habilitációs okleveleket is átadunk ezeken az ünnepi szenátusi üléseken.”

Három szenátusi ülést tartanak

Február 8-án, csütörtökön délelőtt a Gazdaságtudományi Kar és az Egészségtudományi Kar hallgatói foghattak kezet dékánjukkal, másnap délelőtt a Gépészmérnöki és Informatikai Kart befejezőkre kerül sor.

Szerkesztőségünk a második diplomaosztón, azaz csütörtök délután volt jelen, amikor az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészet- és társadalomtudományi Kar, valamint a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar végzősei vették át diplomájukat.

Amit ma kínál a Miskolci Egyetem

Sokat fejlődött a helyi felsőoktatási intézmény képzési palettája. Erről Szilágyi Roland beszélt a diákoknak ünnepi beszédében.

"Elsődleges célunk megünnepelni azokat a hallgatókat, akik ma átveszik diplomájukat. Továbbá ünnepeljük a Miskolci Egyetemet is, ami háromszáz képzést kínál hallgatóinak (öt éve ez a szám 176 volt), ami a végzősök elmúlt éveinek színtere volt, és ahol valóra válthatták álmaikat."

Hazavárunk a kalandok után

A végzős hallgatókat dr. Alakszai Zoltán főispán azzal köszöntötte, hogy most kilépnek az Egyetemváros biztonságot nyújtó falai közül.

"Nem túlzok, ha azt mondom, a Miskolci Egyetem egyfajta fogalom, amit éreznek a miskolciak és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyeiek is. Még mi, pogányok is" – utalt ezzel arra, hogy büszkeség tölti el azokat is, akik nem ezt a felsőoktatási intézményt választották alma materüknek.