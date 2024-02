Dobsi Sára a keresztlányával érkezett a Ciróka babakoncertre és maga is szakmabeli, hiszen zenész. Már régóta értesül az eseményről, a párja a Miskolci Szimfonikus Zenekar egyik ütőhangszeres művésze. Nagyon örül, hogy a másfél éves kisgyermekkel végre van lehetősége ellátogatni erre a programra, jó színvonalú, szakmailag is megalapozott események tartja. A program legfontosabb eleme, hogy egy pár éves kisgyermek vagy akár egy pár hónapos kisbaba a klasszikus zenével meg tud ismerkedni egy ilyen nagyon kötetlen program során. A műsorvezető személye külön kedves a számára, hiszen Bukáné dr. Kaskötő Marietta az egyetemen a zenetörténet tanárnője is volt. Nagyon jó hallgatni a a tanárnőt, mert a régi közös órák emléke elevenedik meg ezáltal. Az egész alkalom egy történet köré épül, a művészek figyelnek arra, hogy a mondanivalónak megfelelő muzsika szóljon, és mindenféle hangszercsoporttal megismerkedhetnek a gyerekek. A kicsik számára ez mindig egy élmény, nagyon szeretik, és örömmel jönnek.

Hamarosan a három évesnél „idősebbek” is bekapcsolódhatnak

Bukáné dr. Kaskötő Marietta zenetörténész és zenepedagógus, a rendezvény forgatókönyvírója és műsorvezetője elmondta, hogy a szakmai koncepció kidolgozásánál mindig ügyelnek arra, hogy az adott forgatókönyv az aktuális ünnepkörhöz kapcsolódjon. Ezúttal a farsangi hangulat megragadása volt a cél, így egy „farsangi virágbálba” látogathattak el az apróságok. Minden esetben játékos formában, de tudatosan ismertetik a piciket a zenepedagógia elemekkel. Hamarosan azonban nemcsak a legkisebbek, hanem a három évesnél idősebb korosztály is bekapcsolódhat, hiszen a Miskolci Szimfonikus Zenekarnál kidolgoznak egy új rendezvénysorozatot, ami valószínűleg idén tavasszal debütál, és a nagyobbaknak szól majd.