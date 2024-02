Ahogyan arról már korábban írtunk, a Kocsonyafesztivál területe a szokásosnak megfelelően a Szent István tértől a Villanyrendőrig tart, előbbin lesz majd a nagyszínpad is, de kerül egy-egy színpad a Villanyrendőrhöz és az Erzsébet térre is – ezek lesznek a könnyűzene birodalmai.

De nem csak koncertekkel jelentkezik az idei fesztivál, hiszen folyamatosak lesznek a programok, szinte egy percre sem lesz megállás! A Szinva teraszon a Porondon Miskolc, egy fesztivál a fesztiválban fogadja majd látogatókat különleges és egyedi programkínálattal, ahol a közösségeké lesz a főszerep: reggeltől estig bábelőadások, koncertek, gyerek- és felnőtt programok, cirkuszi bemutatók és civil utca várja az érdeklődőket.

Az idei fesztiválból a Miskolci Nemzeti Színház is kiveszi a részét, hiszen a színház mellett, a művészbejáró és jegyiroda közötti téren a folyamatos mennek majd előadások, díszletbemutató, játékok és fotószínház is várja majd a látogatókat.

Benépesül a Művészetek Háza előtti tér is, ahol vicces gasztronómia, irodalom, művészet és zene kerül a kocsonyába, de aki például be szeretne nevezni egy csípős békacombevő versenyre, az is itt (t)eheti meg.

Programhelyszín lesz a Rákóczi-ház, a Feledy-ház, és a Színészmúzeum is, ahol érdekesebbnél érdekesebb programokkal találkozhatnak az arra járók, a Herman Ottó Múzeum pedig a múzeum főépületében és a Miskolci Galériában is várja a látogatókat, gyermekeknek kalandos játékbarlanggal, felnőtteknek tárlatokkal.